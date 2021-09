Duas alterações no onze do Sporting para defrontar um Dortmund sem Haaland

Na segunda jornada do grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting joga em Dortmund, frente ao Borussia, apostado em melhorar a imagem deixada na primeira jornada, na qual foi goleado, por 5-1, pelo Ajax. Para isso, Rúben Amorim realizou duas mudanças no seu onze.

Assim, e em relação ao último duelo, frente ao Marítimo, o técnico dos campeões nacionais optou por colocar Matheus Reis, deixando Vinagre no banco, e Tiago Tomás, relegando Nuno santos para a condição de suplentes. Já no Dortmund, o português Raphael Guerreiro joga de início, mas o goleador Haaland, devido a lesão, não está, sequer, no banco do conjunto de Rose.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Tiago Tomás, Paulinho

Onze do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Witsel, Bellingham; Reus, Hazard, Malen

