Dois ansiados regressos e duas estreias absolutas no onze do Sporting no Restelo

A equipa titular do Sporting para o regresso dos duelos lisboetas no Restelo, contra o Belenenses, tem várias novidades a assinalar. Desde logo, Pedro Gonçalves, que devido a lesão não joga desde 28 de agosto, jogará de início, tal como Gonçalo Inácio, que não actua pelos campeões nacionais desde 15 de setembro, quando saiu do duelo contra o Ajax lesionado.

Por outro lado, Rúben Amorim promove as estreias na equipa principal do Sporting do guardião João Virgínia, de 22 anos, e de Gonçalo Esteves, de 17 anos.

Onze do Belenenses: Marcelo Valverde, João Oliveira, Mauro Antunes, Rúben Araújo, Clé, André Serra, Rui Pereira, Fábio Marinheiro, César Medina, David Brazão e José Pedro.

Onze do Sporting: João Virgínia; Ricardo Esgaio, Feddal e Gonçalo Inácio; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Vinagre; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Jovane Cabral.

