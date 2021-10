Rúben Amorim: “Temos de segurar o jogo, ter a bola, porque também queremos marcar e dominar. Acredito que vamos fazer um grande jogo”

O jogo em Istambul

“É um jogo crucial. Poucas equipas com três derrotas nos três primeiros jogos passaram à fase seguinte. A Liga Europa ainda não entra nas contas. Pensamos apenas em passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Este jogo é crucial pelos pontos e para a mentalidade da equipa.

Acredito que vamos fazer um grande jogo e seremos melhores do que nos outros dois jogos. Precisamos de ter vontade de vencer, mas também cabeça fria. Cabeça fria para sermos melhores defensivamente do que fomos contra o Ajax e melhor ofensivamente do que fomos contra o Borussia Dortmund. Já temos dois jogos. Ao longo do percurso, a equipa tem melhorado e é isso que espero amanhã [terça-feira].

Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. É um clube de gente muito apaixonada. Temos de segurar o jogo, ter a bola, porque também queremos marcar e dominar. É uma equipa muito apaixonada e temos de estar preparados para isso. A calma que costumamos ter nos jogos do campeonato temos de transportá-la para o jogo".

O futuro na Europa

"Este jogo é crucial e há que encarar isso com entusiasmo e coragem. Poucas equipas na Champions passaram depois de perder os três primeiros jogos, por isso, este é o primeiro objetivo. O ‘plano B’, a passagem à Liga Europa, não passa por nós neste momento, porque o foco não é esse".

O ambiente no estádio

"Não temos experiência internacional como grupo, mas jogamos com o Benfica e o FC Porto e não perdemos os jogos, acabamos por ganhar. Temos de transpor a qualidade e calma que temos tido nesses jogos para a Liga dos Campeões. É isso que espero e que estou muito confiante que vai acontecer".

Porro e Pote vão jogar?

"Ontem [domingo] ele fez treino condicionado, hoje [segunda-feira] vai testar no relvado e se estiver em condições, vai ser ele a jogar.

O Pedro Gonçalves está em condições de jogar de início. É um rapaz muito robusto, não foi nada muscular, foi uma lesão no pé. No banco com o Belenenses deu logo indicações de que poderia jogar mais tempo, mas isso não depende só de mim. Fizemos o que tínhamos de fazer, mas é um jogador que pode entrar de início e está preparado para isso."

E Adán, vai renovar?

"A vontade do Adán em ficar é a mesma do Sporting em mantê-lo. Será jogador do Sporting na próxima época. De certeza que vai renovar".