Rúben Amorim e as dificuldades frente ao Famalicão: “Aprendemos com o último jogo, estaremos preparados para dar uma resposta melhor”

Importância da Taça da Liga

"O ano passado foi o nosso primeiro troféu e nós queríamos conquistar troféus. Foi um troféu muito marcante para nós. A responsabilidade é a mesma do ano passado, porque estamos no Sporting e queremos ganhar títulos. Não é por sermos os campeões em título que temos mais responsabilidade. É importante ir à final four, é um momento importante, o Sporting tem de estar nas fases finais das competições. Para isso, tem de vencer uma equipa que ainda não venceu, uma equipa muito boa, que vem moralizada de uma vitória. Jogamos em casa e temos todas as condições para ganhar o jogo. Aprendemos com o último jogo e estaremos preparados para dar uma resposta melhor".

Famalicão ganhou ao Penafiel na primeira jornada por 5-0

"O Famalicão, ao vencer o primeiro jogo por 5-0, ganhou a possibilidade de ter um resultado diferente agora, o que nos obrigaria a ir a Penafiel marcar muitos golos e todos os jogos são difíceis. Temos de ganhar esta partida e é isso que vamos tentar fazer".

Famalicão tem sido adversário muito difícil para o Sporting de Amorim

"Isso vale o que vale, é como o registo das competições europeias. Isto muda tudo de um momento para o outro. Aconteça o que acontecer, quando este jogo acabar nós estaremos convencidos de que será possível ganhar o próximo encontro contra o Famalicão. Temos de nos focar muito no que temos de fazer e no que é que fizemos mal lá, sobretudo na primeira parte".

Calendário exigente em várias competições

"Claro que temos de fazer uma gestão do plantel, mas se virmos os jogadores que ficaram no banco no último jogo, muitos são titulares. O Feddal é titular, o Matheus Nunes é titular, o Neto só saiu porque teve uma lesão, ou seja, se formos ponto a ponto, não há realmente uma equipa titular. Claro que há jogadores que são importantes e que aparecem em certos momentos da época, mas todos os jogadores são titulares e nós vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão".

Segundo de quatro jogos seguidos em casa

"O único problema é o Afonso, que trata do relvado e já está preocupado com esta série de jogos. De resto, é ganhar os jogos, sabendo que o público ajuda muito e nos empurra para a vitória. Mas se não estivermos ao nosso nível, e o nosso nível está muito relacionado com a intensidade do jogo, não vai chegar".