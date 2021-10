Rúben Amorim e as mexidas no onze: “Eu conto com todos, eles estão todos preparados”

Análise ao jogo

"O resultado é justo, claro que podíamos ter acabado com o jogo mais cedo contra uma equipa que, mesmo com 1-0, esteve sempre à espera de um erro nosso. Tivemos de ter paciência, rodar a bola muitas vezes para não perdermos as bolas como aconteceu em Famalicão, o que levou a que eles tivessem muitas oportunidades. Controlámos o jogo, fizemos dois golos e podíamos ter feito mais. Mas depois no fim um golo pode sempre mudar os jogos"

Famalicão melhorou na segunda parte

"Foi diferente, melhorou. Tentou pressionar mais na frente, nós, quando tínhamos a bola no jogo interior, podíamos ter sido um pouco mais agressivos, mas acaba por ser uma vitória justa"

Gostou do rendimento dos jogadores novos que lançou?

"Sim, eu conto com todos, estão todos preparados. Fizeram um bom jogo, o Ugarte esteve bem, fez um golo. Ele precisa de ritmo mas é difícil entrar nos jogos todos. Estou muito satisfeito com toda a gente"

Sporting só precisa de um ponto para passar

"É um ponto importante, agora temos de pensar no campeonato e, jogo a jogo, vamos chegar lá"