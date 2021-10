Rúben Amorim e a ausência de um goleador destacado no Sporting: “O foco está em vencer os jogos e é indiferente quem marca os golos”

É o momento de maior confiança da equipa esta temporada?

"É um bom momento da equipa, mas uma das grandes forças desta equipa é que, mesmo quando não está num momento tão bom, mantém a sua forma de estar, mesmo não jogando tão bem. É bom estar num bom momento, mas temos de ganhar o próximo. Já tivemos fases em que ganhámos vários jogos e apenas uma derrota cria alguma dúvida, não na equipa, mas fora. Vamos defrontar uma equipa com um excelente treinador e um projeto muito interessante, uma massa associativa muito grande, que vem de três vitórias e um empate contra o Benfica, quando fez um grande jogo. Tem um treinador muito talentoso e corajoso e jogadores que podem fazer a diferença. Vai ser um bom jogo de futebol e, se não for, que ganhe o Sporting"

Que ilações tira do Vitória - Benfica?

"Como não tem a responsabilidade do jogo, a pressão está do lado do Sporting. São muito fortes a atacar porque têm muito talento. O grande perigo vem da equipa que eles são. Se jogar o Rochinha e o Edwards, eles mudam os lados, se joga o Quaresma, joga mais aberto, há incerteza no onze, mas conhecemos bem a forma de jogar, até porque o Pepa trouxe algumas coisas boas do Paços de Ferreira. E eles têm uma irresponsabilidade positiva, porque se eles perderem em Alvalade não será problema, mas ao contrário será um problema para o Sporting"

Sporting não tem um melhor marcador destacado

"Eu sou um grande defensor da equipa. Se, até ao fim, ganharmos os jogos, marcarmos golos e sofrermos poucos, não tenho qualquer preferência. A equipa do Sporting vale pelo seu todo e conseguimos ver isso pelos resultados, pela forma de estar da equipa e pelos marcadores de golos. Claro que se houver algum, como houve o ano passado o Pedro Gonçalves, que possa marcar muitos golos, muito bem, mas o foco está em vencer os jogos e é indiferente quem marca os golos"

Renovação de Pedro Gonçalves

"Fico muito contente. Mérito da SAD, da direção do clube e, sobretudo, do Hugo Viana, que está a renovar com jogadores muito importantes para nós, que têm ainda margem de progressão muito boa. Como eu sempre disse, o Pedro Gonçalves faz-nos muita falta pelo jogador que é, não só pelos golos que marca. Fico muito feliz. Espero que aconteça mais alguma renovação nestas semanas. Nós temos uma ideia clara do caminho que queremos seguir e passa muito por manter os nossos jogadores, sabendo que é difícil. O Pote é um grande jogador, mas ainda pode melhorar muito e isto só lhe traz ainda mais responsabilidades de dar o máximo todos os dias"

Pensará no encontro contra o Besiktas nas opções que tomar contra o Vitória?

"Vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato. O Vitória é uma grande equipa, vai-se apresentar na máxima força e nós temos de ganhar até porque a melhor maneira de preparar o Besiktas é ganhar o jogo do campeonato para encarar o Besiktas com outro ânimo"

Opinião sobre cinco substituições tornarem-se permanentes

"Inicialmente, eu não estava de acordo, porque sou muito tradicional nas coisas e demoro a mudar as minhas ideias. Mas agora já me habituei, dá outras opções ao treinador, há certas posições em que podemos desgastar bem os jogadores por termos a possibilidade de fazer várias substituições. Dá para mexer mais no jogo, mas sendo três ou cinco nós estaremos preparados para tudo"

Sarabia a jogar no centro do ataque é algo para vermos mais vezes?

"Quem iria jogar no meio contra o Famalicão seria o Tiago Tomás, mas ele lesionou-se. Quando jogamos com o Sarabia, o Jovane, o Dani ou o Tabata no centro do ataque é para tirar uma referência aos defesas, para aproveitar os movimentos de jogadores como o TT ou o Nuno Santos. O que nós vamos tentando é, dentro do sistema, ir mudando as características dos jogadores, porque isso muda completamente a forma de jogar, como muda se jogar o Bragança ou o Matheus. O que vamos fazendo é mudar os jogadores, porque isso muda logo a forma de jogar. Colocar o Sarabia deu bom resultado, ele é muito inteligente"

Os jovens que têm renovado os contratos já lhes agradeceram?

"Não, eu é que tenho de lhes agradecer tudo aquilo que eles deram. Eu fui o primeiro a renovar e eles é que são o espelho do treinador, portanto eu tenho mais a agradecer aos jogadores do que eles a mim. Eles têm o que merecem e também há mérito da direção, porque mesmo tendo eles contratos longos, a direção está atenta."

Condição física de Tiago Tomás

"O Tiago Tomás é a única baixa para amanhã"

Sente Porro ansioso por ainda não ser jogador do Sporting em definitivo?

"O Porro é o Porro. É um bocadinho exagerado, vocês lembram-se como é que ele saiu com o Belenenses e depois recuperou logo. Ele faz as coisas muito a quente. Nós queremos contar com o Pedro, é uma prioridade para nós, eu também sei que ele quer ficar"