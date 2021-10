Em terra de bons futebolistas e belas jogatanas, quem tem Coates é rei

O abraço prolongou-se pelo tempo suficiente para denunciar o respeito que dispensam um ao outro. Rúben Amorim e Pepa, treinadores de Sporting e Vitória, despediram-se assim depois de terem assistido e contribuído para um belo jogo de futebol, rasgadinho, ora bem jogado, ora caótico, ora belo, ora tenso. Os campeões nacionais venceram com golo do senhor Sebástian Coates, que assim leva três golos nos últimos dois jogos, e assumem a liderança partilhada da I Liga com o FC Porto, que venceu esta tarde o dérbi portuense, beneficiando do empate do Benfica no Estoril.

Viram-se muitos jogos dentro deste jogo. O mais sedutor morava perto da marca do meio-campo. Os duelos de João Palhinha e Matheus Nunes com Tomás Händel, André André e Tiago Silva, tanto pela bola como pelo metro quadrado, foram maravilhosos. O jogo começou logo como uma pedalada tal que merecia ser observado à altura do relvado, para se respeitar ainda mais a grandeza destes futebolistas. Cada receção, cada toque na bola, cada decisão tomada no piscar de olho de um adepto na bancada, é futebol de alto gabarito. E era tudo rápido, tão rápido, algo que, dissimulado pela distância, quer na TV ou no terceiro anel, nem sempre é percetível.

Gonçalo Inácio, Sebástian Coates e Zouhair Feddal, o mais limitado tecnicamente, iam tentando controlar os movimentos de Bruno Duarte, Rochinha e do ousado Marcus Edwards, que leva a doce insolência de criança nas botas. Do outro lado, Pedro Gonçalves, Pablo Sarabia (pouco influente, mais vai combinando melhor com Matheus Reis) e Paulinho iam-se movimentando, mais na profundidade do que com a bola no pé, para ferir a baliza de Bruno Varela, que leva nas costas o número 14, quem sabe sejam influências dos tempos do Ajax.

Pedro Gonçalves, a subir de nível, foi o primeiro a tentar o golo, mas não esteve tão perto da feitura de Händel que, com o pé esquerdo, obrigou Adán a fazer check-in e a voar, garantindo assim o zero-zero por mais alguns minutos. O jovem, de 21 anos, é natural de Guimarães, mas o nome revela outras histórias: Händel tem dupla nacionalidade austríaca. E fez uma bela exibição com a bola na canhota, talvez sofra mais sem ela, quando tem de se aproximar da linha defensiva.

Entre os dois golos invalidados ao Sporting na primeira parte, por Pedro Gonçalves e Pablo Sarabia - e eles bem precisavam deste bombom -, houve alguém que marcou a valer. Canto para os homens de verde e, numa espécie de produto da casa com marca registada, Paulinho desviou ao primeiro poste e apareceu de rompante o colosso uruguaio para serem todos felizes mais uma vez: Sebástian Coates, senhoras e senhores.

PATRICIA DE MELO MOREIRA

As defesas iam, com uma ou outra falha aqui e ali, cumprindo, com destaque para os contributos do energético e impaciente Pedro Porro e de Helder Sá, um rapaz de 18 anos que se mostrou muito confortável neste nível competitivo.

Depois daqueles primeiros 10 minutos muito fortes do Vitória, em que num deles os da casa estiveram realmente em apuros, o Sporting melhorou, afinou a pressão e Matheus Nunes começou a encher o meio-campo. A forma como joga é importante, as rotações que faz com bola, a facilidade em virar-se para o jogo e, talvez o maior valor que tem, a aceleração e mudança de velocidade que empresta à equipa, que lhe permite escapar à pressão alheia. Foi assim que ganhou dois cartões amarelos, a meio da primeira parte, em somente dois minutos. Agarraram-no, mas às vezes é imparável.

Na segunda parte o jogo foi diferente, mais caótico, menos bem jogado, tecnicamente claro, mas igualmente apaixonante. O cansaço entrou, as marcações e referências ficaram mais distantes. O jogo chegou a partir-se em algumas momentos. As coisas melhoraram quando entrou André Almeida, um miúdo realmente bom de bola e com uma olímpica serenidade. Ricardo Quaresma entraria depois também (“vamos jogar, vamos jogar, c#&%$!”, disse assim que entrou), assobiado pelos adeptos que o viram transformar-se de menino em mustang, em futura estrela do futebol mundial. Ele que se estreou com a camisola verde num Sporting-Porto, no velhinho Alvalade, resolvido por Marius Niculae. Era agosto de 2001. Gonçalo Inácio, por exemplo, nasceu uns dias depois desse jogo.

Matheus Nunes falhou de uma maneira escandalosa e pouco condizente com o seu valor o 2-0, logo no arranque da segunda parte. Havia mais jogo em meio-campo, mais duelos, mais faísca. Era intenso, mas leal. Pepa metera entretanto também Óscar Estupiñán, que costuma impor respeito nas defesas alheias.

A 20 minutos do fim, Paulinho voltou a falhar um golo que parecia certo e, desanimado, fechou os olhos com força como quem berra. Ver um avançado triste é como ver um cão à chuva. Talvez sejam os jogadores que merecem mais carinho por parte dos treinadores, mais sensibilidade, mais paciência e gestão do orgulho. Rúben Amorim tem sido estóico nessa arte. Mas as feridas internas de um futebolista que tem valor e qualidade para fazer 20 ou 25 golos por época não saram sozinhas. É certo que necessitam dos abraços de quem gosta dele, mas, mais importante, Paulinho e as suas feridas precisam de um golo. Ou dois. E voará, porque é um muitíssimo bom avançado, solidário, inteligente e capaz de ajudar a equipa a resolver problemas.

O Vitória, valente do primeiro ao último minuto, voltou a estar muito perto do empate, o que obrigou finalmente Rúben Amorim a fazer mudanças que não se veem muito: saiu Pedro Gonçalves, entrou Manuel Ugarte. Ou seja, meio-campo a três, bloco mais baixo. Foi uma homenagem à qualidade do Vitória, que nunca deixou Alvalade sossegar. O jogo esteve sempre vivo.

O tal abraço dos treinadores foi uma também uma justa homenagem ao bom jogo de futebol que acabávamos de ver. O Sporting chega às seis vitórias consecutivas e ao topo da liga.