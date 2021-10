Rúben Amorim e a liderança: “Faltam muitos jogos, jogos muito difíceis. Basta um empate para mudar tudo”

Jogo

“Foi um jogo com duas equipas a querer ganhar jogo, diante de um adversário bem organizado, mas a querer ter bola. O Vitória sempre perigoso nas transições, mas nós controlámos bem, mais na primeira do que na segunda parte. Na segunda podíamos ter feito o segundo golo a abrir. Precisamos do segundo e do terceiro para serenar a equipa. Apesar de estarmos confortáveis a defender, ao perder intensidade na frente, fruto do cansaço, os defesas ficam mais longe, os médios com muita gente e se não temos pressão sofremos mais”

Golo de Coates

“Obviamente que as bolas paradas são muito bem trabalhadas, temos gente em todas as zonas, bons batedores. Neste caso é bom estar numa equipa grande, pois temos bons batedores. É um momento do jogo em que a equipa é forte”

Liderança

“É como no ano passado. Faltam muitos jogos, jogos muito difíceis. Existe também esta sequência, com jogos europeus, mas estamos a aguentar bem. Ainda assim, basta um empate para mudar tudo. Não há que olhar para isso [para a liderança], mas sim para o que temos de melhorar. É normal acontecer o que aconteceu na fase final, com alguma distância nos setores.”

Besiktas

“Se não ganharmos, estamos fora da Champions. Queremos ganhar sempre e estar em todas as frentes. Temos a nossa casa e público, temos de responder ao ambiente de Istambul, que sei que somos capazes de ter o mesmo aqui. Mais um jogo com intensidade, no final será provavelmente novamente um sofrimento, mas que seja um sofrimento bom e que ganhe o Sporting.”