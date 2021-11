Rúben Amorim: “É importante só dependermos de nós, mas também é importante a equipa não criar ilusões”

Jogo controlado

“Tivemos dificuldades lá que aqui não tivemos. Arranjámos sempre maneira, com boas movimentações. Controlámos sempre o jogo e foi um jogo completamente diferente do da Turquia. Foi uma vitória justa, o Dortmund perdeu por isso estamos vivo”

Sporting depende de si

“Isso é importante e também é importante a equipa não criar ilusões. O Dortmund é uma equipa experiente, que sabe lidar com estas situações. Agradecemos o apoio do público e enquanto for possível a equipa não vai desistir”

Mudanças na 2.ª parte

“O Paulinho tem feito muitos jogos e nós tínhamos de gerir, já estava 4-0. Já a pensar no jogo com o Paços, que é a nossa prioridade. Fizemos essa poupança e demos sinais a outros jogadores que não têm jogado tanto e é importante que tenham estas sensações da Champions. É normal que com as mudanças o jogo mude um pouco”