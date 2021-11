Um onze de garantias para Rúben Amorim no jogo com o Besiktas

É um Sporting com a sua equipa base aquele que vai defrontar o Besiktas em casa, na quarta jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões, com Rúben Amorim novamente a apostar em Matheus Reis na ala esquerda.

Já os turcos têm várias ausências, nomeadamente Pjanic, Vida, Batshuayi e Rosier, com a surpresa a prender-se com a não titularidade do brasileiro Alex Teixeira, que começa no banco.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Palhinha, Matheus Nunes, Pedro Porro, Matheus Reis; Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho

Onze do Besiktas: Destanoglu; Yilmaz, Montero, Welinton, Uysal; Topal, Souza, Hutchinson; Larin, Ghezzal, Karaman

Acompanhe o Sporting - Besiktas aqui na Tribuna, a partir das 20h.