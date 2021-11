Rúben Amorim: "A lesão de Jovane é a grande tristeza do jogo"

Houve mais mérito do Varzim ou demérito do Sporting?

“O Varzim teve muito mérito. Claro que nós poderíamos ser melhores em várias situações, não ter dividido tanto o jogo ou entrar tanto em quezílias, principalmente na 1.ª parte, algo que só favoreceu o Varzim. Claro que não foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Quanto a ter tido que meter jogadores, foi como contra o Paços de Ferreira, que metemos o Tabata e resolvemos o jogo. Eles estão lá para isso, temos um plantel curto e quem está no banco tem de ajudar"

O que poderia ter sido feito para que o jogo ficasse resolvido mais cedo?

“Poderíamos ter controlado melhor as transições. Mexemos muito na defesa e isso notou-se, é difícil para eles. O Feddal jogou pela primeira vez no meio e isso tira algumas rotinas à equipa, mas na 2.ª parte o Varzim não teve qualquer ocasião, depois de na 1.ª parte ter tido algumas saídas. Os jogos da Taça são complicados, o Varzim organizou-se bem, com um treinador inteligente e uma equipa motivada, que soube levar o jogo para um caminho que a favorecia e nós não fizemos isso. Nesse aspeto, o Varzim foi melhor que nós"

Jogadores vão sentir o desgaste contra Dortmund?

“Não, temos cinco dias, o que para o que temos tido é muito bom. Até é bom este estímulo dos jogos. Ainda teremos uma folga durante este período"

Lesão do Jovane

“É o mais preocupante do jogo. É a grande tristeza do jogo. Há encontros mais ou menos conseguidos, mas o Jovane é um jogador que já passou por muito, é muito importante na nossa equipa e essa é a grande preocupação desse jogo. Lesão grave? Não sei, nunca se sabe. Achávamos que o Porro era grave e não durou nem uma jornada. Vamos esperar pelo melhor, sabendo que, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui para o Jovane e ele vai recuperar, voltar e ser muito importante para nós"