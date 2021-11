Sporting e bancos em conversações para resolver impasse de 135 milhões de euros até ao fim do ano

O Sporting e os seus bancos credores, o BCP e o Novo Banco, têm estado em negociações para resolver o impasse sobre os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) de 135 milhões de euros. A solução terá de vir até ao final do ano, segundo escreve a sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting no prospeto que emitiu esta quinta-feira, 18 de novembro, onde são elencados os riscos relativos à operação de emissão de obrigações em que a SAD se pretende financiar em 30 milhões de euros.