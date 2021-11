Jovane Cabral tem lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo

Jovane Cabral sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e vai falhar os próximos jogos do Sporting, revelou o clube lisboeta em comunicado.

O jogador de 23 anos saiu lesionado do duelo com o Varzim (2-1), da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, e tão cedo não poderá ser opção para o técnico Rúben Amorim, apesar de o Sporting não ter avançado com o tempo de paragem do avançado. Logo após a partida, o treinador dos campeões nacionais assumiu que a lesão de Jovane era "a grande tristeza do jogo".

Jovane falhou o treino na Academia de Alcochete que se seguiu ao duelo contra os poveiros, assim como Sebastián Coates e Rúben Vinagre, que realizaram apenas tratamento.

Numa sessão em que os titulares do encontro com o Varzim efetuaram trabalho de recuperação, o avançado Tiago Tomás já apareceu integrado junto dos seus colegas de equipa, tendo recuperado de uma amigdalite.

O plantel do Sporting cumpre um dia de folga no sábado, dia 20, e regressa ao trabalho no dia seguinte para começar a preparar a receção ao Borussia Dortmund, jogo agendado para dia 24 e determinante para o futuro dos "leões" na Liga dos Campeões.