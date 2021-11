Amorim e os rumores que o apontam ao United: "Deveriam levar o Ten Hag ainda esta semana, seria algo que me deixaria bastante contente"

Sporting pode conseguir apuramento histórico

“Eu acredito que a equipa pode sempre fazer mais e melhor. Sempre dissemos que estamos aqui para competir e passar à próxima fase, sabendo da diferença que há a nível de experiência. O Dortmund era apontado como favorito do grupo e está habituado a estes momentos de decisão. Lá, fizemos um jogo bem conseguido defensivamente, mas ofensivamente temos de ser muito melhores, porque precisamos do resultado, visto que o empate dá uma grande vantagem ao Dortmund. O Dortmund é uma equipa favorita, habituada a estes momentos, mas daremos o máximo para vencer"

Abordagem estratégica ao jogo

“O que quero é que o Sporting entenda os momentos do jogo. Se tivermos de defender, defendemos, se tivermos de contra-atacar, contra-atacamos. Se pudermos ter bola, e houve fases na Alemanha em que tivemos bola e não fomos muito agressivos a atacar, temos de ter essa agressividade. Estamos num momento melhor do que na Alemanha. O que espero é uma equipa preparada para todos os momentos do jogo. Em certas alturas, podemos comandar o jogo, mas de certeza que o Dortmund nos vai empurrar para a nossa baliza e nós somos fortes a defender a nossa baliza"

Tem sido apontado ao Manchester United pela imprensa inglesa

“Estamos a falar de rumores. Na semana passada, eu falei do meu futuro e está claro. Foram mandados não sei quantos nomes, são rumores a que não dou grande importância. Se me permitem a opinião, penso que o Manchester United deveria levar o Ten Hag ainda esta semana, seria algo que me deixaria bastante contente"

Peso das baixas no Dortmund

“Não dei muita importância quando nós tivemos várias baixas e agora é igual. Vamos defrontar o Dortmund. Continua a ter o Reus, o Witsel, o Bellingham, o Malen, o Guerreiro... É uma grande equipa, habituada a estes grandes momentos e que, mesmo com as baixas todas, está a um ponto do Bayern Munique. Da mesma forma que nós nos adaptamos com várias baixas, eles fazem-no da mesma forma. O Dortmund é bem capaz de vencer o Sporting em Alvalade e o importante é que nós sabemos que também podemos vencer o jogo. Quanto a mim, é sempre o melhor Borussia, como é sempre o melhor Sporting, independentemente dos nomes que estão nas equipas"

Sporting não vence equipa alemã desde 2014/15

“Eu só penso em vencer pelos meus jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro, porque passando a próxima fase poderemos aguentar mais os jogadores e não teremos de estar sempre com essa preocupação. Sinceramente, o que eu penso é muito no futuro do clube e na alegria dos adeptos, mais do que ficar na história porque ganhámos a uma equipa alemã. O nosso objetivo é tornar o Sporting num clube que vai sempre à Europa, que ganha aos alemães, ganha aos italianos, ganha aos espanhóis. E isso passa muito por estes pequenos ganhos financeiros, que permitem segurar os melhores jogadores e fazem crescer o clube e a academia. Isso é que tem valor"

Sporting foi a equipa que mais cresceu na Champions?

“Penso que sim, também era a equipa que tinha mais margem para crescer. Os dois jogos seguidos contra o Besiktas ajudaram, bem como os jogos do campeonato e a recuperação de certos jogadores. O cenário agora é completamente diferente e muita da melhoria ofensiva também vem da parte psicológica. O Dortmund é favorito e nós não temos muitos jogos no nosso percurso no Sporting em que o adversário seja favorito. Vamo-nos atirar ao jogo com muito coração, mas também com cabeça fria"

É um dos momentos mais importantes como treinador do Sporting?

“Não é o momento com mais pressão, nós já tivemos aqui momentos muito difíceis. O caminho que queremos seguir é claro, mas depende de resultados desportivos e financeiros. Não há muitas maneiras de fazer dinheiro e nós, enquanto clube, preferimos fazer assim, para termos margem de manobra. Claro que a parte financeira não é minha área, mas eu quero manter os nossos jogadores e sei que é muito importante ter receitas. Queremos passar porque o Sporting é um grande clube e porque temos um caminho longo pela frente que depende destas coisas. Queremos muito fazer acontecer"