Rúben Amorim: “O Dortmund foi melhor esta noite do que na Alemanha, nós é que fomos muito melhores do que nos primeiros jogos”

Pote e Amorim são os homens do momento?

“Os homens do jogo são todos aqueles que estiveram no campo e na bancada. Um ambiente incrível num jogo em que soubemos compreender os momentos do jogo. O Pote faz os golos mas os outros fizeram igualmente um grande jogo, deram tudo o que tinham, o pessoal que entrou do banco ajudou muito a equipa por isso não se pode resumir isto a uma pessoa, somos todos, jogadores e adeptos”

Diferenças deste para o Sporting dos dois primeiros jogos

“Cresceu, adaptou-se. É normal, também começámos o jogo a não sofrer logo golos, contra uma grande equipa que nos empurrou lá para trás, em certos momentos até mais do que na Alemanha. Penso que o Dortmund foi melhor hoje do que na Alemanha, nós é que fomos muito melhores do que no 1.º e no 2.º jogo. Mas isto é um pequeno passo. Para a ideia geral do clube isto é um pequeno passo, aqueles pequenos ganhos que falámos na antevisão. Não muda assim tanto: estamos nos oitavos, é ótimo, é bom para o projeto mas é apenas um pequeno passo e temos muito para aprender”

Mudança em apenas mês e meio

“O jogo do Ajax foi especial. Porque foi o primeiro, porque começámos logo a perder. Porque é uma grande equipa que só tem vitórias na Champions. Nós não somos aquela equipa que perdeu 5-1, somos uma equipa muito humilde, que trabalha muito, que se adapta bem aos jogos. Esta é mais a nossa imagem e estamos felizes pelo apuramento”

Jogadores

“Os agradecimentos são para eles, quero que eles vivam este momento, sabendo que amanhã há treino e temos de preparar o Tondela. Mais uma vez: é um pequeno passo, passamos a fase de grupos, não é normal no Sporting mas tem de ser e para isso ainda falta muito”

Onde pode chegar o Sporting?

“Não sei, é jogo a jogo, temos de pensar agora no Tondela. O campeonato é o mais importante porque nos garante novamente estarmos na Liga dos Campeões, os encaixes. Voltamos sempre ao mesmo. O foco está agora no Tondela”