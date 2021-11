Rúben Amorim: "Quem não estiver bem com o Tondela, não vai jogar contra o Benfica. Basta um empate e podemos estragar o que construímos"

Mudança de chip da Champions para a Liga

“Sabemos que a mudança de chip é difícil. Nós outros quatro jogos da Liga depois da Champions estivemos bem nos jogos a seguir. Talvez o Arouca tenha sido o jogo que nos custou mais e neste jogo sabemos do perigo que há. O Tondela preparou com tempo o jogo, vem motivado, mas nós temos de estar ainda mais motivados, sabendo que um mau resultado pode estragar tudo o que estamos a fazer. Queremos manter a nossa posição e é isso que vamos tentar fazer"

Treinador do Tondela ter Covid pode afectar o adversário?

“É sempre um momento difícil, mas as equipas estão preparadas. Claro que o treinador estando junto da equipa é sempre melhor, e o impacto que a Covid tem numa equipa é desagradável. Espero que o Pako recupere rápido, mas o seu colega disse que já tem um ano e tal de trabalho com esta equipa técnica. Eles estarão preparados para o jogo"

Evolução de Eduardo Quaresma no Tondela

“O Quaresma teve oportunidade aqui, nós entendemos que ele deveria rodar, deveria jogar sempre. Por vezes são eles que transformam o seu futuro, como o Inácio fez. O Quaresma foi muito mais opção. Era um jogador que tinha um estatuto até diferente do Inácio, mas o Inácio conseguiu adaptar-se melhor ao alto rendimento. O Quaresma está a fazer o seu caminho, nós acreditamos muito nele, mas tem de melhorar e trabalhar muito para voltar ao Sporting"

Estreia de Nazinho contra o Dortmund

“O Esgaio entrou para o lugar do Matheus Reis, que já estava com dificuldades físicas. O Porro, que veio de lesão, disse que tinha de sair. Poderíamos ter posto lá o Nuno Santos, mas se eu tivesse um lateral a pedir para sair e colocasse lá um jogador adaptado, estaria a dizer aos miúdos que estão no banco mas não contam para entrar. E eles contam Ainda não lancei o Nazinho, só estreei. Lançámos o Inácio, o Quaresma, o Matheus Nunes ou o Nuno Mendes. O que nós estamos a dar é sinais e experiência aos jogadores para, no futuro, poderem ser os titulares da seleção. Esperamos que, depois do Nazinho, venham muitos outros"

Se ganhar ao Tondela, atinge vitória 50 na Liga em 66 jogos

“É um bom sinal, mas não conta muito. Quando eu olho à minha volta, o mister Jorge Jesus tem muito mais títulos, Sérgio Conceição tem sempre mais títulos e trabalhos na Europa muito bons, para ele é sempre normal passar aos oitavos de final. Eu olho muito para isso, fico contente de vencer, porque gosto de vencer, mas dou mais valor aos títulos, aos jogadores que se ajuda e, nesse aspeto, olho à minha volta e eles estão todos à minha frente. É apenas um sinal de que estamos no bom caminho e temos de continuar"

Depois do Tondela, segue-se Benfica. Terá impacto nesta partida?

“Não acredito que o jogo do Benfica tenha grande impacto nos jogadores. Eles querem ganhar e manter o seu lugar. Terá mais impacto o pós-Dortmund: atingimos um objetivo, foi uma noite especial e preocupa-me o jogo, por mais que os treinadores avisem. Mas eu conheço os meus jogadores, eles sabem que o jogo do Tondela vai ter influência na escolha do onze para o próximo jogo. Essa é a maior motivação que eles podem ter. Quem não estiver bem com o Tondela, não vai jogar contra o Benfica. Basta um empate e podemos estragar tudo o que construímos nos últimos meses. Temos de ganhar, mas se algum mau resultado acontecer com o Tondela e a equipa der tudo, não há problema. Se tivermos um comportamento que não está de acordo com a grandeza do Sporting, aí sim, os jogadores podem perder o lugar"

É uma altura decisiva para o Sporting?

“É sempre, qualquer resultado pode ter um impacto grande nas equipas. As equipas que estão na frente estão bem, é difícil perderem pontos. Nós temos uma posição para manter e o que temos de fazer é ganhar, seja 1-0 ou 3-0, com golo do Coates de bola parada, do Pedro Gonçalves... Jogamos no Sporting e temos de ganhar os jogos todos"

Momento do Pote

“Ele não estava a fazer um grande jogo contra o Dortmund, estava precipitado até. Da mesma maneira em que ele esteve sete jogos sem marcar, mas pressionava bem e jogava bem, agora olho da mesma maneira. Marcou dois golos, mas pode fazer jogos muito melhores. Tem muito que trabalhar e foi isso que ele fez durante estes dias a preparar o Tondela"

Jogo especial com o Casa Pia na Taça

“Será especial se ganharmos. Claro que tenho um carinho especial pelo Casa Pia, que foi onde comecei, apesar de ser um pouco diferente: antigamente era mais familiar, agora tem um investidor, está a crescer, o estádio está diferente. É um momento especial, mas será especial se ganharmos. O importante é vencer os jogos. É um prazer voltar ao Casa Pia, mas o principal é ganhar"

Pode garantir que fica no Sporting até final da época?

“Eu sou muito feliz no Sporting e é aqui que vou continuar"