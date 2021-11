Amorim e a lesão de Palhinha que o pode tirar do dérbi: "Tem de recuperar bem e se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há problema"

Vitória depois de noite europeia importante e antes do dérbi

“Viemos de um jogo muito difícil e desgastante. Entrámos bem no jogo, fizemos o golo, mas depois desligámos um bocadinho. Os jogadores pensaram que já não precisávamos do golo, digamos assim, foi esse o pensamento dos jogadores. Já estive na situação deles e sei como é. Tentámos ser sempre sérios contra uma equipa do Tondela com muita gente no meio, com miúdos talentosos que se meteram todos no meio e criaram ali superioridade. Mas estivemos sempre mais perto do golo, tirando uma ou outra bola rápida nas costas da nossa defesa. Tivemos oportunidades na primeira e, principalmente, na segunda parte. Tivemos várias vezes com vantagem numérica e temos de decidir melhor nessas situações. Voltámos a marcar no início porque entrámos de maneira forte. Foi uma vitória justa e agora é pensar no próximo jogo"

Gestão no onze

“Eu quero dar minutos aos outros jogadores, porque trabalham bem e merecem. Essa é a gestão que eu faço. Todos precisam de estar prontos, nas várias competições há sempre a questão dos amarelos, por exemplo na Liga dos Campeões temos muitos jogadores que, se virem amarelo, estão fora. Os outros têm de estar preparados"

Lesão de Palhinha

"Vamos ver. Se não puder jogar, é recuperar bem e vai jogar outro"

Tem noção da gravidade da lesão?

“Não tenho, nem eu nem ele. Quando nos conhecemos e já temos experiência, sabemos que rasgámos. Eu acho que ele ainda não sabe bem e a incerteza queria ali ansiedade. Ele tem é de recuperar bem e se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há qualquer problema"

É o momento perfeito para ir à Luz?

“Nós temos sempre que jogar o próximo jogo, é um momento normal. Temos de vencer para manter a nossa posição"

Reacção ao sucedido no Belenenses SAD - Benfica

“O Sporting já falou. Quando o Sporting fala, falamos todos. Deu a sua opinião e agora é deixar isso para as pessoas que têm de decidir, aquelas que foram eleitas pelos clubes. Vamos tentar resolver a situação. A mim cabe-me apresentar a equipa, preparar os jogadores e esse é o meu trabalho"