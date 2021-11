Entre a glória europeia e o dérbi, o leão vai mantendo o sorriso

De entre todos os aspetos louváveis da revolução que Rúben Amorim tem operado no Sporting, a sensação de rotina feliz, de monotonia agradável, é um dos mais notáveis e que mais contrastam com o passado recente do clube. Ao longo dos últimos (longos) meses, o técnico tem instalado os "leões" num período de alegria prolongada, praticamente ausente de sobressaltos ou tropeções tão típicos de outras épocas em Alvalade.

Entalada entre uma das noites europeias mais importantes da época moderna do Sporting e um sempre escaldante dérbi com o Benfica, a receção ao Tondela era o tipo de compromisso que poderia levar a relaxar e, consequentemente, ao deslize. Mas, na antevisão ao jogo, Amorim já avisara que "basta um empate para estragar tudo", e os seus futebolistas não quiseram destruir o que têm feito. O Sporting venceu por 2-0, chegando às 11 vitórias seguidas na temporada.

Gualter Fatia/Getty

A equipa beirã viajou até Alvalade limitada pela covid-19, com o seu técnico, Pako Ayestarán, ausente e quatro futebolistas - Salvador Agra, Ricardo Alves, Manu Hernando e Babacar Niasse - também positivos.

Com outras baixas, como o lesionado Jota ou Quaresma, cedido pelo Sporting, o Tondela só apresentou sete suplentes na ficha de jogo - e não os nove permitidos - e teve de adaptar Pedro Augusto ao eixo da defesa, tendo em conta que Modibo Sagnan era o único central de raiz disponível. Ainda assim, a imagem dos visitantes em casa do campeão nacional foi bem positiva, particularmente na primeira parte.



O Sporting até entrou autoritário no duelo, galvanizado por um público ainda com um sorriso nos lábios provocado pelas emoções do último jogo em Alvalade e embalado por um Matheus Nunes que, nos instantes iniciais, arrancou duas vezes pela esquerda com a sua passada larga, evitando Modibo Sagnan males maiores para os visitantes.

O bom começo da equipa da casa foi premiado ao minuto 10. Após cruzamento de Esgaio da direita, Paulinho rematou contra Undabarrena, considerando o árbitro que a bola saiu de Khacef para os pés de Pablo Sarabia, inaugurando o espanhol o marcador. Foi o primeiro tento do futebolista cedido pelo PSG na I Liga e o prolongar da série dos “leões” a marcar em casa: há 33 partidas que o Sporting não sai de Alvalade em branco.

No entanto, após o 1-0 o guião da partida foi, gradualmente, mudando. Com o passar dos minutos, os campeões nacionais perderam fluidez, agressividade e precisão nas saídas para o ataque, acumulando erros técnicos e de decisão. O Tondela, em sentido contrário, foi-se sentindo cada vez mais confortável, tendo cada vez mais bola à medida que o futebol do Sporting mais se descaracterizava.

Gualter Fatia/Getty

Rafael Barbosa, com um remate defendido por Adán, Murillo, que se isolou mas viu Neto negar-lhe a finalização com um grande corte, e Dadashov, que quando também se podia isolar viu o lance ser impedido por Coates, deixaram sinais de aviso para os “leões”.

A apatia do Sporting contagiava as bancadas e a cara de Rúben Amorim evidenciava desagrado com o que ia passando no relvado. Em contraste, o Tondela aproximava-se da área de Adán ao ritmo que a técnica suave de Tiago Dantas e Rafael Barbosa escondia a bola dos adversários.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Talvez espicaçado pelas palavras de Amorim ao intervalo, o Sporting regressou dos balneários com um futebol bem diferente. Os primeiros minutos da etapa complementar foram de um jogo agressivo e veloz dos "leões", pressionando com acerto, roubando a bola com rapidez e atacando com critério.

O excelente recomeço de partida por parte dos campeões nacionais teve o prémio lógico aos 50': Trigueira ainda defendeu um primeiro remate de Sarabia, mas o ressalto foi para Pote que, frio, ofereceu o golo a Paulinho. O avançado não marcava na Liga há 10 jornadas e o seu remate saiu indeciso, como se a bola estivesse a pensar se havia de entrar ou não. Mas esta lá viajou para o fundo das redes, recuperando o internacional português o sorriso que os dianteiros só têm quando marcam. Paulinho era o único jogador dos "leões" em risco de falhar o dérbi caso visse amarelo e, ao evitar o cartão, foi uma noite perfeita para o ex-Sporting de Braga.

Nos instantes seguintes ao 2-0, o Sporting manteve o ritmo perante a incapacidade de resposta dos visitantes. Sarabia, Pote e Nuno Santos foram incapazes de bater um inspirado Trigueira, Paulinho falhou o alvo numa boa oportunidade e, após este fervor "leonino", veio a pior notícia da partida para Rúben Amorim.

Após um livre lateral, João Palhinha sentiu uma dor num músculo e prontamente lançou-se ao relvado. O médio não escondeu a apreensão, com a face em lágrimas quer quando ainda estava em campo, quer quando já se encontrava no banco de suplentes, após ser substituído devido à incapacidade física de prosseguir. A cinco dias do dérbi contra o Benfica, as lágrimas de Palhinha serão uma grande preocupação para Amorim.

Até final, o técnico do Sporting geriu a equipa, colocando Tiago Tomás, Nazinho ou Ugarte, e o o duelo caminhou com naturalidade para os 90 minutos. No Tondela, Modibo Sagnan ia evitando males maiores com vários cortes decisivos, demostrando o central cedido pela Real Sociedad o seu talento.

Com a lesão de Palhinha, um dos pilares de Rúben Amorim, como único contorno negativo da partida, o Sporting aumentou a sua série vitoriosa numa exibição que pode ser descrita como rotineira, na qual a equipa impôs a sua superioridade de forma natural. E essa capacidade para manter o sorriso como hábito é um dos melhores elogios a fazer a Rúben Amorim.