Coates testou positivo à covid-19 e não deverá jogar contra o Benfica

Sebastián Coates terá testado positivo à covid-19 esta quarta-feira, segundo avançou a "SIC Notícias", o que o vai tirar do dérbi com o Benfica, agendado para sexta-feira.

A Tribuna Expresso apurou que o capitão do Sporting terá testado positivo num teste antigénio, tendo sido submetido a um teste PCR para confirmar o despiste. O clube de Alvalade apenas se pronunciará oficialmente quando tiver os resultados de volta do laboratório.

O teste positivo do uruguaio surge no mesmo dia em que o Tondela anunciou ter todos os jogadores do seu plantel em isolamento profilático, após indicação da Direção-Geral de Saúde (DGS). Na segunda-feira, o clube dera conta de que tinha o treinador, Paco Ayestarán, e cinco jogadores (Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse, Ricardo Alves e Pedro Trigueira) infetados, estando neste momento a "aguardar mais informações das autoridades de saúde".

No domingo, o clube beirão jogou e perdeu contra o Sporting, por 2-0, em Alvalade, onde tanto o guarda-redes Pedro Trigueira como o técnico Paco Ayestarán estiveram presentes.

Também esta quarta-feira a Liga de Clubes revelou ter pedido uma reunião com representantes de todas as equipas e respetivos departamentos médicos, com o intuito de discutirem eventuais alterações ao protocolo a adotar no combate à covid-19.