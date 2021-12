O capitão será baixa: Coates foi o único jogador do Sporting a testar positivo

O capitão do Sporting vai mesmo falhar o dérbi com o Benfica, na sexta-feira (21h15, BTV), para o campeonato. Sebastián Coates voltou a acusar positivo por covid-19 no teste PCR a que foi submetido no dia anterior, realizado após ter sido registado o mesmo resultado num teste antigénio.

A Tribuna Expresso confirmou que o defesa central uruguaio foi o único jogador do plantel do Sporting a testar positivo, pelo que se juntará a João Palhinha e Jovane Cabral como jogadores indisponíveis para defrontarem o Benfica.

Coates está em isolamento profilático desde que foi diagnosticada a presença do Sars-CoV-2 no primeiro teste antigénio, feito na quinta-feira. Entretanto, também esta sexta-feira, o clube da Luz comunicou que todos os futebolistas da equipa principal testaram negativo no mais recente controlo feito ao plantel.