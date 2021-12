Rúben Amorim e o positivo de Coates: “É algo que cria ansiedade no grupo. Ele não tem sintomas, a vacina funciona”

Indisponíveis

“Quem não pode jogar é o Jovane, o Vinagre, o Palhinha e o Coates. São jogadores que nos fazem falta e são essas as baixas. Já tivemos outras e temos jogadores para substituir esses que não podem jogar”

Benfica

“Um jogo frente a uma grande equipa, com um treinador muito experiente. Que já leva um ano de trabalho e tem muitas soluções. O Benfica e muito forte nas segundas bolas, no jogo entrelinhas. Vimos os jogos que têm feito, podem jogar com dois avançados e o Rafa mais por trás, podem jogar com o Cebolinha entrelinhas. O João [Mário] tem feito um grande campeonato e o Weigl melhorou muito. E uma defesa que não sofre muitos golos, o guarda-redes está a fazer uma grande época. Uma grande equipa frente a outra grande equipa. Nós também conhecemos o nosso valor e queremos claramente ganhar o jogo”

Ausência de Palhinha e Coates

“Em relação aos jogadores todos fazem falta. Não vamos estar aqui a esconder que há jogadores que pelas suas características e minutos que tem são difíceis de substituir. O Palhinha cobre muito espaço, os dois que vão jogar têm de cobrir esse espaço extra. O Coates é muito agressivo nas bolas paradas, nos cruzamentos, tem um papel na equipa difícil de substituir e todos vão ter de liderar, todos vão ter de evitar cruzamentos e temos de levar o jogo para as características dos jogadores que os vão substituir. É tentar empurrar o jogo para isso. O Coates é o capitão e todos vão ter de liderar a equipa e eles estão todos preparados”

Testes e vacina

“Temos de nos habituar a viver com isto. Estamos vacinados. O importante é que notámos diferença. O Coates não tem qualquer sintoma. A vacina funciona, não impede a doença mas impede sintomas graves. Por enquanto temos de nos salvaguardar e fazer os testes. Haverá uma fase em que será apenas uma gripe”

Bragança ou Ugarte

“As rotinas da nossa equipa são muito fortes e vincadas. Nós mudamos muitas vezes de jogadores e as rotinas e a dinâmica são lá, Mas muda alguma coisa sim. Se é um jogador mais de posse como o Dani [Bragança] e que se atira ao jogo e que às vezes não sabe controlar o ímpeto, ou se joga o Ugarte que é um jogador que conduz melhor a bola. Se jogar o Neto no meio, ou o Inácio ou o Feddal, isso muda. Esses pequenos pormenores contam mas não haverá uma diferença grande. O Coates já falhou vários jogos, contra o Ajax foi muito mau, por várias razões, mas já tivemos jogos sem o Coates que ganhámos. O último dérbi aqui começámos com o Palhinha e ganhámos e quem marcou foi o Matheus Nunes que o estava a substituir. Temos de ganhar e isto não vai retirar responsabilidade. Olhamos para o campo meio cheio, olhamos para o projeto. O Dani tem de começar a jogar, o Ugarte veio numa perspectiva de substituir algum médio que saísse e nada melhor que estes jogos. É entusiasmante ter estes jogos para ver estes jogadores”

Mudança de sistema

“É uma das opções para amanhã, mas não vou dizer. Em relação ao Coates não pensamos mudar o sistema. Pensamos um dia fazer essa alteração mas é algo que precisa de treino e as rotinas da equipa são muito vincadas. O que vai mudar são as características do jogador que vai lá estar. O grande senão é que não vamos ter o segundo avançado para o jogo de cabeça. É a grande falha que me ocorre. Vai fazer falta o goleador e o defesa. Temos um saldo positivo sem o Coates e é assim que se deus quiser vamos continuar”

Importância no desfecho da liga

“Temos os mesmos pontos contra os mesmos adversários em relação ao ano passado e se relembrarmos no ano passado na nossa pior fase tivemos empates onde não podíamos empatar. Moreirense, Famalicão, Belenenses SAD em casa. Não sabemos que pontos vão fazer falta. Mas claro que estes jogos são importantes, porque são importantes para os adeptos. É um jogo importante para o clube. Se perdermos perdemos a nossa posição. Mas penso que não será mais decisivo do que no ano passado”

Empate bom resultado?

“O objetivo é vencer. Não retira responsabilidade nenhuma não jogar o Palhinha e o Coates. Somos o Sporting e vamos para a Luz vencer porque queremos manter a nossa posição. Estamos em igualdade na frente com o FC Porto. Temos de ganhar o jogo”

Jorge Jesus

“Trabalhei com o mister Jorge Jesus mas o tempo passou. De certeza que ele adaptou as suas ideias. Conheço a forma de trabalhar, obviamente, mas não mais que isso. Até porque os jogadores mudando vai mudar as características de uma equipa por isso pouco vale o tempo que trabalhei com ele no Belenenses ou no Benfica. Não há nenhuma vantagem. Sei que ele quer muito ganhar e eu também. Por isso vamos a jogo”

Jogo mais difícil da temporada?

“É o jogo mais difícil da temporada porque é o próximo. Em relação ao favoritismo que as casas de apostas dão ao Benfica, eu acho que nós nos sentimos muito confortáveis com isso. Temos tido uma fase de muitos elogios e eu acho que a equipa funciona melhor ao contrário. Estamos num momento perfeito porque estamos a ganhar e agora temos o adversário como favorito. Eu acho que isso é bom. Se o dinheiro fosse meu apostaria sempre no Sporting e mais dinheiro receberia. Não somos favoritos, esta equipa gosta disto assim”

Ansiedade com os testes

“É algo que cria ansiedade no grupo. Mais uma vez vamos ter de começar a viver com isto com naturalidade. Com o Coates foi assim de repente. O que queria mais problemas é a ansiedade de não saber e isso mexe com o grupo e com todos, com o Tondela, com o Belenenses SAD. Temos de estar preparados para tudo”