Rúben Amorim: “Mérito aos jogadores, são uns rapazes que continuam a surpreender toda a gente, inclusivamente o treinador”

Entrada forte do Sporting no jogo

"Sabíamos que o Benfica é muito forte quer na profundidade, quer com o Rafa entre-linhas e então agrupámos mais a equipa. Esperámos um bocadinho mais antes de pressionarmos e escolhemos bem os momentos de pressionar. Mesmo assim, o Rafa no início do jogo teve algumas bolas. Depois soubemos adaptar bem, usando boas saídas, com a mobilidade dos três da frente, e aí eles entenderam bem o jogo, porque é impossível dizer para onde é que eles têm de ir, isso depende muito da qualidade dos jogadores. Nós defendemos o Benfica um bocadinho mais baixo do que costumamos fazer e, depois, saindo bem, tendo muita calma com bola. Controlámos o jogo, não o dominámos sempre porque o Benfica acabou por ter mais bola. Na segunda parte, entrou o Yaremchuk e nós sabíamos que não poderíamos jogar tão baixo porque os cruzamentos iam ser mais perigosos. Foi uma adaptação constante por parte dos jogadores, porque eu tive pouca influência nesse aspeto. Mérito aos jogadores, são uns rapazes que continuam a surpreender toda a gente, inclusivamente o treinador"

Sporting faz o 2-0 depois de uma boa oportunidade do Benfica

"São momentos que definem o jogo e mudam, às vezes, a história de um jogo. Nós sabemos conviver com isso. O Matheus Nunes fez um jogo incrível, também devido às marcações individuais, porque quando tirávamos um jogador da frente tínhamos espaço para correr com a bola. Após a saída do Feddal, já não tínhamos muita gente para os cruzamentos, mas, num certo sentido, ajudou-nos, porque o Matheus Reis é mais rápido e conseguiu acompanhar bem os lances. Volto a dizer: os jogadores têm um grande mérito, foi um grande trabalho dos jogadores, que me surpreendem todos os dias. São três pontos, para a semana podemos estragar tudo e eu não me refiro a resultados, que isso nós não controlamos, mas sim a atitude. Jogar com o Boavista tem de ser igual a jogar com o Benfica ou o Dortmund, sabendo que temos Liga dos Campeões e temos muitos jogadores que não vão jogar por terem amarelo. O Feddal está lesionado, teremos de nos adaptar, mas os miúdos estão aí para terem estas oportunidades"

Peso emocional desta vitória no campeonato

"Obviamente que nos dá ainda mais ânimo, mas se tivéssemos perdido o jogo não estaria a dizer que hipotecava qualquer coisa. Nos últimos campeonatos, os líderes têm perdido vantagens grandes, ainda há muito campeonato, muita coisa vai acontecer. O campeonato é feito de momentos, é continuar a trabalhar. Foram três pontos, claro que é um dérbi, mas é continuar no mesmo caminho"