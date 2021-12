Rúben Amorim: “Temos de ganhar olhando para o futuro, vamos estrear um miúdo na Champions League”

Foco

“É muito maior do que isso, não tem a ver com recordes ou com as [possíveis] quatro vitórias seguidas, é preparação dos nossos jogadores para os oitavos de final. Meter todos no mesmo patamar, dar oportunidade a alguns jovens para serem titulares na Champions League e terem esse espaço de crescimento. Temos um projeto a longo prazo, aproveitamos cada minuto para esse crescimento, sabendo que temos de honrar a camisola que vestimos. Temos uma responsabilidade, mas há certos jogos e momentos que nos dão oportunidade para ir mais além no crescimento de toda a gente no nosso plantel, é isso que vamos fazer.”

Ajax & Liga dos Campeões

“Vamos jogar para ganhar. Falámos muito [sobre o jogo da primeira volta], não tivemos muito tempo para trabalhar sobre aquilo que aconteceu em Lisboa. Sabemos da qualidade do Ajax. Fico muito contente que o seu treinador não rode a equipa. Vamos aproveitar cada minuto deste jogo, metendo alguns jogadores que queremos ver nesta competição. Temos de ter atenção que temos muitos jogadores com amarelo [em risco], temos de os proteger. Mais do que proteger esses jogadores, é preparar os outros. Se todos tiverem preparados, sentem todos que podem ser titulares. É a nossa ideia.”

1-5 vs. Ajax

“O que disse a seguir ao jogo foi que o nosso problema não esteve tanto na defesa, esteve se calhar na falta de algum jogador para pressionar mais em cima. Não vamos mudar a forma de jogar, vamos jogar da mesma forma. Vamos jogar com alguns jogadores diferentes. Entre Nazinho e [Gonçalo] Esteves, um deles será titular amanhã [terça-feira]. Outro que será titular será o João Virgínia porque temos uma decisão para tomar no fim do ano e precisamos de ver o Virgínia nestes momentos. Como disse: tudo é importante no Sporting, temos de vencer, mas temos um plano muito maior do que qualquer recorde ou um objetivo de um jogo, sabendo que o principal é ser competitivo e vencer o jogo.

Dérbi

“Já passou. Foi o ano passado, digamos assim. Não tenho qualquer comentário. Disse que os meus jogadores são muito inteligentes, que entenderam o jogo, por isso fizeram o jogo que fizeram.”

Pressão

“Temos sempre a mesma pressão, somos o Sporting. Se perguntar a qualquer adepto do Sporting, não interessa que equipa defrontamos. Temos sempre essa responsabilidade. Obviamente que foi um resultado que nos marcou [1-5 em Lisboa], marcou e deu força, é olhar para as coisas dessa maneira. Queremos aproveitar todos os minutos desta competição contra uma grande equipa.”

Até onde pode ir na Liga dos Campeões

“Acredito sempre que é possível, sabemos das nossas limitações. Fizemos um grande jogo no fim de semana passado contra uma grande equipa, mas tivemos pouca bola, temos de melhorar no ataque organizado. Vamos jogar, se calhar, contra uma das melhores equipas em ataque organizado. Olhamos também para isso, para um treinador que trabalha com esta equipa há cinco anos. Queremos essa base de crescimento, veremos daqui a cinco anos como estará a equipa do Sporting. Temos de ganhar olhando para o futuro. Vamos estrear um miúdo na Champions League, e se puder meter mais um durante o jogo. Depende do jogo, não os quero queimar. Os jogadores estão cheios de fome. É um crime o Dani [Bragança] não ter mais minutos, talvez se jogássemos com três médios era claramente titular da equipa. É fácil dizer que o grupo é muito unido, é unido porque acreditamos todos uns nos outros. Vamos dar oportunidade, não é tirar responsabilidade.”

Mercado

“Temos projeto, temos ideia. Faço o meu papel, depois há outras pessoas no clube para tomar conta dessas situações. Quer manter os jogadores todos, acredito muito no potencial deles. Por isso é que temos de vencer amanhã, serão mais €2,4 milhões, penso eu. Passo a passo, vamos tentando garantir encaixes para manter estes jogadores que de certeza vão ser cobiçados. Faz parte do jogo.”

Sporting, Benfica e FC Porto nos oitavos?

“Eu acredito. O Benfica tem todas as condições. O Porto seria o normal, e a forma como estão a jogar e o à vontade, a experiência do seu treinador… é até favorito para vencer o jogo pelos momentos da equipa. Desejo toda a sorte ao Benfica e ao Porto. Já fizemos a nossa parte.”