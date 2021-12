Mais de 3 mil investidores emprestam 40 milhões de euros à SAD do Sporting

A SAD do Sporting conseguiu colocar 40 milhões de euros em novas obrigações junto de adeptos e investidores, em que promete uma taxa de juro de 5,25%. Os títulos, que servirão sobretudo para reembolsar dívida já existente, têm de ser reembolsados em 2024.

De acordo com os resultados da operação, divulgados esta terça-feira (7 de novembro) pela gestora da bolsa de Lisboa (Euronext), houve um total de 3336 investidores a subscrever estes produtos financeiros, a maior parte dos quais (1882) colocando entre 2 mil e 5 mil euros.

Nesta emissão de obrigações, que decorreu entre 22 de novembro e 6 de dezembro, houve 79 investidores a aplicar mais de 50 mil euros, 672 subscreveram entre 10 mil e 50 mil euros em obrigações e os restantes 702 colocaram entre 5 mil e 10 mil euros. Houve procura válida de 53 milhões de euros, mas só os 40 milhões pretendidos foram colocados.

Inicialmente, a emissão, organizada pelo Haitong Bank, deveria arrecadar 30 milhões de euros, mas a SAD do Sporting, já com os dados sobre a procura que estava a existir, optou por subir para os 40 milhões o montante pretendido. As obrigações, com taxa de juro fixa de 5,25%, terão de ser reembolsadas em 2024.

Ainda que a subscrição das obrigações permita a receção de 40 milhões de euros, a receita líquida que a Sporting SAD terá com a operação é inferior, na ordem dos 38,4 milhões, porque há comissões e custos a pagar (bancos, assessores, reguladores, publicidade, etc).

Estas operações são habituais nas SAD, acabando por servir de alternativa ao financiamento bancário. Esta foi a sétima operação em que o Sporting SAD colocou obrigações no retalho, sendo que está acima do montante médio colocado (27 milhões), bem como dos investidores (2966).

O encaixe desta operação servirá para pagar o financiamento intercalar de 26,7 milhões de euros obtido junto da Sagasta Finance, a 17 de novembro, para reembolsar os 26 milhões de euros em obrigações colocadas em 2018 no mercado. No restante, o objetivo é financiar a atividade corrente.

Enquanto se financia no retalho (junto de clientes bancários), a SAD do Sporting tenta também resolver a questão do financiamento obtido junto do Novo Banco e do BCP (VMOC)