Os miúdos duraram uma parte

O Sporting é campeão nacional mas Rúben Amorim não deixa nunca de frisar que continua a ser um projeto, um projeto de investimentos cirúrgicos e de valorização de miúdos. E mesmo com o abanar dos milhões que valem uma vitória na Champions, mesmo com o boost que um triunfo em Amesterdão daria a uma equipa já hiper-motivada depois do dérbi, Amorim não abdicou desse projeto: já com a qualificação nas mãos, já olhando para o que aí vem no intenso mês de dezembro e sabendo que o plantel não é elástico, o Sporting apresentou-se em casa do Ajax com sete mudanças, com Gonçalo Esteves a bater desde logo aos 17 anos o recorde de jogador mais jovem de sempre dos leões na Champions, com João Virgínia na baliza, Bragança no miolo e Tiago Tomás lá na frente. E com Pote, Paulinho e Sarabia no banco.

O Ajax, por sua vez, praticamente não fez poupanças - a possibilidade de um pleno de vitórias na fase de grupos talvez tenha sido demasiado tentadora para Erik ten Hag. No início, no entanto, o ritmo de jogo do campeões dos Países Baixos foi quase sempre, bem, baixo também, pelo que o primeiro evento digno de registo do encontro acabaria por ser cruel para o Sporting: Neto escorregou na área - e seria apenas uma de inúmeras outras escorregadelas de jogadores do Sporting durante o jogo - na confusão dos cortes Bragança pisou Haller e o VAR viu aquilo que o árbitro da partida não havia visto. Conta na mesma e aos 8’ já o goleador do Ajax marcava de grande penalidade, tornando-se no segundo jogador da história, depois de Cristiano Ronaldo, a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Champions.

A reação do Sporting foi interessante. Apesar de algum atabalhoamento (Nuno Santos e Tiago Tomás tiveram noite difícil), os homens de Rúben Amorim não perdiam a oportunidade de impor alguma intensidade ao jogo quando tinham bola, a acelerar sempre que possível e a aparecer amiúde na área do Ajax. Tabata, a jogar como uma espécie de falso nove, ameaçou aos 11’ e aos 22’ uma jogada colaborativa do trio da frente acabou com um cruzamento bem medido de Tabata para o remate acrobático de Nuno Santos, que empatou tudo - e com justiça.

Era então a melhor fase do Sporting, com Gonçalo Esteves sempre em evidência nas arrancadas pela direita, Ugarte bem a segurar o meio-campo, faltando apenas clarividência na frente. Coletivamente, a estrutura de Amorim continuava a funcionar, faltando no entanto o entrosamento que um onze praticamente novo não poderia evidenciar assim do pé para a mão.

E foi assim novamente cruel o final da 1.ª parte para as jovens crias de leão, com talvez a mais experiente de todas, Gonçalo Inácio, a atrapalhar-se na área, oferecendo a bola a Antony, que depois de dois deliciosos faz-de-conta marcou o segundo para o Ajax. Ao intervalo, dois erros individuais do Sporting ditavam o resultado. Dores de crescimento, é o que lhe chamam.

Apesar de tudo a exibição não era negativa. Mas o Sporting não voltou bem na 2.ª parte e os primeiros 20 minutos foram de sufoco. Mal o Ajax colocou alguma velocidade no jogo, os leões sofreram, marcando de rajada aos 58’ por Neres, depois de uma escorregadela (mas uma) de Nuno Santos ter deixado a equipa completamente descompensada, e aos 62’, numa jogada de entendimento concluída por Berghuis.

Por esta altura já Rúben Amorim tinha percebido que os miúdos tinham quebrado, que o Sporting não se conseguia organizar, colocando Paulinho, Pote e Sarabia lá para dentro, o que trouxe de novo serenidade ao grupo. O Ajax continuou a aproximar-se da área do Sporting, mas já sem o mesmo perigo, e aos 78’ conseguiria mesmo maquilhar uma derrota que já se punha pesada, com um grande remate de Tabata à entrada da área após uma jogada entre Sarabia e Esgaio que fez crer que, a jogar na máxima força, talvez o Sporting tivesse discutido o jogo nos Países Baixos.

Mas esse não seria o objetivo principal de Rúben Amorim e ele continuou a ser construído até final, quando entraram Nazinho e depois Essugo, que rapidamente roubou o recorde de mais jovem de sempre a jogar pelo Sporting na Liga dos Campeões a Gonçalo Esteves.

O 4-2 não é um resultado simpático - é a primeira derrota em 13 jogos para o Sporting -, mas talvez o mais preocupante para Amorim deste jogo seja que nem todos os jogadores tenham aproveitado a oportunidade para brilhar. Mas a juventude pôde pelo menos sentir um cheirinho de Champions. Para 2022 há mais.