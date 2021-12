Os miúdos lá para dentro (estes são os onzes do Ajax - Sporting)

Rúben Amorim quer poupar alguns dos jogadores mais utilizados do Sporting - e preservar outros que estão em risco - e joga em Amesterdão com uma equipa ainda mais jovem que o habitual, com Gonçalo Esteves a tornar-se mesmo no mais jovem de sempre a jogar pelo clube na Champions.

Tiago Tomás, Daniel Bragança e João Virgínia são outros dos jovens que estarão nos titulares dos leões, que já estão apurados para a próxima fase da prova.

O onze do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schurs, Lisandro Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch; Berghuis, Neres, Antony; Sebastien Haller

O onze do Sporting: João Virgínia; Gonçalo Inácio, Luís Neto, Matheus Reis; Ugarte, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio e Gonçalo Esteves; Nuno Santos, Bruno Tabata e Tiago Tomás

Acompanhe o Ajax - Sporting aqui na Tribuna, a partir das 20h.