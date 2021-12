Rúben Amorim: “Ajax tem mais tempo de trabalho, com um treinador mais experiente e melhor. Retirámos muito destes jogos”

Resultado

“Nós queríamos ganhar, mas retiramos [daqui] informação. Podíamos ter sido melhores, nas várias saídas na 1.ª parte, no controlo destas oportunidades porque o 2.º e o 3.º golos, ao tentarmos fazer o nosso jogo, errámos - e os jogadores têm de errar - e isso acabou por desnivelar o jogo. Levamos o 4-1, 4-2, tentámos tudo. O Ajax teve mais bola, mais tempo de trabalho, com um treinador mais experiente e melhor, conseguiram ter o domínio do jogo muitas vezes. Aprendemos muito no primeiro jogo, aprendemos muito hoje e vamos ser melhores amanhã”

Ten Hag é melhor?

“Sem dúvida, mais experiente. E digo isto porque é uma equipa muito bem trabalhada, com muita coisa boa e nós retirámos muito destes jogos. Vamos ser melhores e vamos estar preparados. Quiçá ainda nos podemos encontrar nesta Liga dos Campeões e tenho a certeza que vamos ser melhores”

Ajax muito poderoso

“Sim, pela qualidade individual e trabalho coletivo. Mas volto a dizer, isto ainda não acabou e tenho a certeza que no próximo jogo vamos estar mais fortes. Podemos travar qualquer adversário, sabendo que o poderio. Mas tenho a certeza que se voltarmos a encontrar o Ajax seremos mais fortes, podemos perder ou ganhar, mas retirámos muita informação e aprendemos muito”

Derrota do FC Porto

“O FC Porto tem sido um exemplo para todos nós e tem sido o melhor representante do país. Quando disse que eram favoritos foi porque acredito na qualidade do futebol português e do FC Porto. Os anos mudam, o FC Porto tem sido um grande representante, desta vez estamos nós e temos de melhorar porque vêm aí jogos difíceis”