O Sporting já conhece quase todos os possíveis rivais nos oitavos de final da Champions (e é cada um mais gigante do que o outro)

A derrota de terça-feira em casa do Ajax em nada mudou o destino do Sporting, que entrou em campo já apurado e já sem hipóteses de chegar ao 1.º lugar do Grupo C, que seria sempre dos neerlandeses. Já o Benfica tenta esta quarta-feira um lugar na próxima fase, que será sempre via 2.º lugar no Grupo E.

Por esta altura, a equipa de Rúben Amorim já conhece, isso sim, boa parte das equipas que lhe pode calhar em sorte nos oitavos de final da prova - e a lista está cheia de gigantes europeus. Assim, entre as equipas que já garantiram o 1.º lugar dos respetivos grupos e que poderão ser sorteadas para jogar com o Sporting estão o Manchester City (Grupo A), Liverpool (Grupo B), Real Madrid (Grupo D), Bayern Munique (Grupo E) e Manchester United (Grupo F) - nos oitavos de final Sporting e Ajax ainda não se poderão encontrar, apenas nos "quartos".

Falta ainda definir quem passará em primeiro no Grupo H, mas será mais um antigo campeão europeu: ou Chelsea, atual detentor do título, ou a Juventus. O adversário mais acessível poderá sair do Grupo G, cujas contas ainda estão muito baralhadas: tanto Lille, como Salzburgo, Sevilha ou Wolfsburgo podem ser primeiros no grupo.

O sorteio dos oitavos de final da Champions realiza-se já na próxima segunda-feira, às 11h de Portugal Continental.