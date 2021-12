Luís Neto renova com o Sporting até 2023

O Sporting anunciou a renovação de contrato do central Luís Neto até 2023, prolongando assim o jogador o seu vínculo com os campeões nacionais por mais uma temporada, dado que o anterior acordo do internacional português com o clube de Alvalade terminava no final da presente época. O Sporting comunicou a renovação através de um vídeo nas redes sociais.

Aos 33 anos, Luís Neto, que soma 19 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, é um dos elementos mais experientes do plantel leonino. A sua personalidade tem sido, várias vezes, elogiada por Rúben Amorim, que como jogador foi companheiro de equipa do poveiro na seleção nacional.

Formado no Varzim, Neto destacou-se, na I Liga, no Nacional, de onde partiu para várias aventuras fora de Portugal. O defesa actuou em Itália (Siena), na Rússia (Zenit) e na Turquia (Fenerbahçe), tendo regressado, no verão de 2019, a Portugal para representar o Sporting.

Em Alvalade, Neto já realizou 63 partidas, tendo conquistado a Liga, a Taça da Liga e a Supertaça. Na presente temporada, o central soma 13 jogos, 10 deles como titular. Sendo um dos capitães de equipa, o português envergou a braçadeira nas últimas duas partidas dos leões, frente a Benfica e Ajax. Agora, surge a confirmação de que a relação de Neto com o Sporting está para durar.