Sporting: Paulinho testa positivo à covid-19

Paulinho, avançado do Sporting, testou positivo à covid-19. A notícia foi inicialmente avançada pelo "Record" O internacional português, de 29 anos, está já em isolamento e estará, assim, alguns dias afastado dos trabalhos dos campeões nacionais. A Tribuna Expresso confirmou que o dianteiro deu positivo num teste antigénio feito quarta-feira, à chegada a Lisboa, depois do Ajax-Sporting, tendo esse diagnóstico sido confirmado por um teste PCR, realizado já esta quinta-feira.

Os restantes jogadores e membros do staff do Sporting deram negativo em testes repetido já esta quinta-feira. Recorde-se que, na semana passada, Sebastián Coates também testou positivo, tendo desfalcado a equipa de Rúben Amorim no embate contra o Benfica e no duelo frente ao Ajax.

Paulinho já seria baixa no próximo compromisso dos leões para a liga, dado que viu o quinto cartão amarelo no campeonato contra o Benfica e está castigado para o compromisso contra o Boavista. Na próxima semana, o Sporting enfrentará o Penafiel, para a Taça da Liga, no dia 14, e deslocar-se-á a Barcelos para jogar contra o Gil Vicente, no dia 18 de dezembro.

Ainda de acordo com o "Record", Paulinho apresenta "sintomas ligeiros", estando a ser acompanhado pelo departamento médico.