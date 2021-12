João Palhinha renova com o Sporting até 2026

O Sporting anunciou, através de um vídeo nas suas redes sociais, que chegou a acordo com João Palhinha para a renovação do contrato que une o médio ao clube até 2026. O jogador, de 26 anos, tinha vínculo válido até 2025, mas vê assim premiada a sua importância na manobra do conjunto de Alvalade.

"O Palhinha ainda tem muitos anos de contrato, o que estamos a fazer é a reforçar o contrato porque ele merece". Na conferência de imprensa de antevisão do jogo dos leões contra o Boavista, Rúben Amorim falou desta forma sobre a renovação de contrato do médio, a qual se segue às de Luís Neto, Adán ou Pote, todas nos últimos dois meses, cumprindo-se, assim, o desejo do treinador dos verde e brancos de manter a espinha dorsal da equipa.

Após ter feito boa parte da formação no Sacavenense, João Palhinha chegou ao Sporting em 2012/13, tendo concluido a sua etapa formativa em Alcochete. Após empréstimos ao Moreirense, em 2015/16, e ao Belenenses, na primeira metade de 2016/17, o médio regressou ao Sporting pela mão de Jorge Jesus.

No entanto, sob a orientação do atual técnico do Benfica, Palhinha teve poucas oportunidades, só realizando 18 partidas em época e meia. No verão de 2018, o português foi cedido ao Sporting de Braga, onde fez 76 encontros em duas campanhas, afirmando-se como titular dos minhotos e cruzando-se, pela primeira vez, com Rúben Amorim.

De regresso ao Sporting na última temporada, João Palhinha tem sido fundamental para os bons resultados recentes dos leões. Esta época, o médio, que neste momento se encontra lesionado, soma 19 partidas e dois golos marcados.

O bom nível exibicional de Palhinha em Alvalade abriu-lhe as portas da seleção nacional. Ao serviço da equipa de Fernando Santos, o jogador já conta com 12 internacionalizações e dois golos, tendo feito dois encontros no Euro 2020.