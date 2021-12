Rúben Amorim: “O meu agente sabe que não vale a pena ligar-me. Ele lá terá uma semaninha nas férias para me passar o que tem a passar”

Boavista

“Estamos muito bem, houve jogadores que não tinham tanto ritmo e que fizeram um bom jogo contra uma grande equipa [Ajax]. Temos a equipa confiante e preparada para um jogo com um treinador que nos dá sempre muitos problemas [Petit], que trabalha o mesmo sistema, que sabe o que fazer para contrariar a nossa equipa e que conhece bem os nossos movimentos. Mas nós também conehcemos a ideia do mister Petit. Estamos preparados, conhecemos bem o Boavista. Esperamos um jogo muito difícil a seguir às competições europeias. Pela informação que tenho, temos casa cheia, temos de manter esse ritmo não só de ganhar mas de jogar bem, para manter o entusiasmo nas pessoas.”

Proposta do Leipzig

“Já falei do meu futuro. Eu não recebo nada [propostas]. O Raúl, o meu agente, sabe que não vale a pena ligar-me. Como disse no fim do outro ano, aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting nesta época e o Raúl lá terá uma semaninha nas férias para me passar o que tem a passar, mas estou muito contente no Sporting, sou muito feliz no Sporting.”

Sorteio Champions

“Ainda está longe e temos uma ideia das equipas que não gostaríamos mesmo de apanhar, mas não quero dizer porque podemos apanhá-los e depois os meus jogadores ficam a saber que não quero jogar contra esta e outra equipa. Estaremos preparados para qualquer tipo de jogo, mas o nosso foco é o campeonato. Temos de estar bem porque conta muito a forma como estamos no campeonato para encarar esses jogos. Vamos como outsiders das melhores 16 equipas e vamos à luta como sempre.”

Renovação de Palhinha

“Estamos seguros. O Palhinha ainda tem muitos anos de contrato, o que estamos a fazer é a reforçar o contrato porque ele merece.”

Covid-19 no plantel

“Já sabíamos que isto ia ser assim, o inverno chega, vai acontecer a todas equipas. Fizemos testes, o Paulinho é o único [infetado]. É viver isto dia a dia, sabendo que toda a gente está preparada para jogar, é uma salvaguarda para o treinador.”

Manter jogadores

“O projeto é do clube, esta ideia já estava implementada. Quando me foi apresentada a proposta do Sporting, tudo isto estava pensado pela estrutura. Eu gosto é dos meus jogadores, sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões. Os nossos jogadores são muito valiosos, já conhecem a ideia, para mim é mais fácil manter os mesmos jogadores. São internacionais A neste momento, o Porro também foi à seleção espanhola. Já custam muito dinheiro, para os substituir é difícil.”

Prémio Stromp

“Não sabia, está a dar-me uma informação. É um orgulho enorme. Foram simpáticos porque o Nuno Dias tem sido um exemplo para todos, o hóquei também foi campeão da Europa. Volto a dizer, é um orgulho para mim, não sabia.”

Sem Paulinho

“Podemos jogar com falso 9, podemos jogar com o TT [Tiago Tomás], o TT pode jogar na direita, podemos meter o Pote no meio, o Pablo [Sarabia] no meio, o Tabata no meio, o Nuno [Santos] na esquerda, o Nuno a lateral.. Depende, olhamos muito para as características do adversário (que central que joga na direita, no meio), isso foi importante na escolha dos jogadores. Vamos ver se funciona. Já tenho o 11 para amanhã, os jogadores já o sabem.”

Mudança de chip

“A equipa já está habituada a essas mudanças. Mais do que isso, é o que vai ser o jogo. Jogámos na Luz, sabíamos bem pressionar, tivemos muito espaço para fazer transições, tivemos muito espaço para jogar no último terço do adversário. No Ajax a mesma coisa. Este jogo vai ser diferente, será de ataque posicional, os jogadores têm de perceber isso. Não vão ter tanto espaço, não ter de ter mais calma com a bola. Quando digo calma, é perceber os momentos do jogo e rodar bem a bola rápido. Temos de pressionar como temos vindo a pressionar, mas mais alto, não podemos deixar a bola correr, não podemos ser precipitados e deixar a bola sair muitas vezes. Esses pequenos pormenores vamos ter de mudar porque tivemos dois jogos completamente diferentes. Vimos de uma derrota, não ganhamos há um jogo. Temos muita pressa de vencer. O estádio costuma estar cheio não so porque ganhamos mas pela forma como encaramos os jogos. Temos de manter isso, temos essa urgência. É um jogo muito importante.”

Matheus Nunes

"Melhorou muito. É um jogador que estica bem o jogo, mas assiste muito bem, está muito menos precipitado quando entrega a bola. Já consegue jogar longo, está preparado."

Coates

“Amanhã [sábado] pode ter alta. Se chegar aqui amanhã e me disser que está pronto para jogar, também pode ser opção. O Seba é mais do que um jogador para nós.”