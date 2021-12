A doce rotina de ganhar

Estivessem outras épocas a ser vividas em Alvalade, e o intervalo do duelo entre Sporting e Boavista seria vivido com especial ansiedade entre as hostes leoninas. Com o sempre competitivo Petit do outro lado, os verde e brancos vinham de uma primeira parte difícil, com muitas quebras no ritmo de jogo, alguma dificuldade em ligar ataques com critério e até um golo anulado perto do apito do árbitro, acentuando a sensação de que derrubar a resistência visitante não seria fácil.

Estivessem outras épocas a ser vividas em Alvalade, e a segunda parte poderia ter sido um acumular de nervosismo, uma corrida contra o relógio na qual a tensão das bancadas ia passando para o relvado e a precipitação do relvado ia-se alastrando às bancadas, onde se transformava em mais tensão, nervosismo e ansiedade, sendo tudo devolvido de volta para o relvado.

Mas não estão outras épocas a ser vividas em Alvalade. E, neste momento doce do leão, os pecados de outras alturas parecem traumas enterrados. Após um primeiro tempo difícil, o Sporting resolveu o jogo contra o Boavista nos primeiros 15 minutos da segunda parte, com Sarabia e Nuno Santos a não darem espaço a quaisquer dúvidas.

Os campeões nacionais, serenamente, alcançaram as nove vitórias seguidas na Liga. Desde o empate contra o FC Porto, a 11 de setembro, que o Sporting só sabe ganhar no campeonato. São exatamente três meses sempre de sorrisos nos lábios na perseguição pelo maior objetivo da temporada.

Carlos Rodrigues/Getty

Na sequência do triunfo no dérbi e do compromisso com os olhos postos no futuro que foi o embate frente ao Ajax, Rúben Amorim lançou duas novidades na partida: Coates, recuperado da covid-19, regressou ao eixo da defesa, e o jovem de 18 anos Nazinho estreou-se a titular, ocupando o flanco esquerdo da equipa da casa.

Até foi o capitão do Sporting o primeiro a, de cabeça, ameaçar a baliza dos axadrezados, mas os primeiros minutos da contenda mostraram um Boavista atrevido. Aos 8', um grande passe de Sebastián Pérez isolou Kenji Gorré, mas este deparou-se com outra das rotinas deste Sporting. A classe de Adán evitou que os visitantes partissem na frente, numa intervenção que justificou a ideia de que um guardião de uma equipa grande não tem de fazer muitas defesas, mas que aquelas que faz se revestem de importância crucial. Adán não teve muito mais trabalho ao longo da noite, mas logo ali deu um passo importante rumo aos três pontos.

Aos 15 minutos, a equipa de Petit, que na temporada passada tinha colocados muitos problemas a Rúben Amorim enquanto técnico da Belenenses SAD, voltou a criar algum perigo na sequência de um livre lateral, mas este começo com alguma capacidade ofensiva foi o oposto do que se veria depois. No resto do jogo, o Boavista sentiu muitas dificuldades para se aproximar de Adán.

O Sporting reencontrava-se com o adversário do jogo do título da temporada passada, mas a primeira parte esteve longe de ser um desfile de recordação de êxitos passados. Sem Paulinho, os leões sentiram dificuldades na ligação do jogo, com algumas precipitações e imprecisões na abordagem ao último terço. Sarabia e Pote iam aparecendo na zona central do ataque, mas sem conseguirem dar a continuidade ao jogo que é tão característica da forma de jogar do ex-Sporting de Braga.

Alireza Beiranvand, o guarda-redes iraniano do Boavista que bate recordes pela distância a que lança a bola com as mãos, foi competente quando o Sporting se lhe aproximava, impedindo o golo de Nuno Santos e Pote. Os três centrais dos visitantes pareciam relativamente cómodos e, quando os leões marcaram, em cima do intervalo, por Pedro Porro, o golo foi anulado por posição irregular de Matheus Nunes.

CARLOS COSTA/Getty

Ao intervalo, Alireza Beiranvand, que vinha apresentado queixas físicas, foi substituído pelo experiente Bracali, sendo que no Sporting foi Pedro Porro quem deu o lugar a Ricardo Esgaio. No recomeço, Ugarte, autor de nova exibição sólida no miolo - muito competente a ocupar os espaços e capaz a carregar jogo para a frente -, foi o primeiro a roçar o 1-0, mas logo a seguir os campeões nacionais resolveriam um duelo que, nos primeiros 50 minutos, parecia trazer algumas dificuldades.

Sem Paulinho, o trio da frente composto por Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Sarabia parece ter encontrado, num curto espaço de tempo, as rotas para ferir o Boavista. Com o melhor marcador do último campeonato como lançador e os dois canhotos a atacarem os espaços nas costas da defesa adversária, nomeadamente a maior lentidão de Javi García, o Sporting descobriu a fórmula de nova vitória.

Aos 53', Pote deu para Nuno Santos, que com espaço assistiu Sarabia para o 1-0. E, seis minutos depois, Pote voltou a colocar a bola no espaço vazio, só que desta feita com inversão de papéis: foi Sarabia, de pé direito, a solicitar com precisão Nuno Santos, que fez jus à sua facilidade para acumular golos e assistências e fixou o resultado final.

Carlos Rodrigues/Getty

Nos últimos 30 minutos do desafio, o Sporting geriu com competência o tempo e o resultado, apoiado numa vantagem obtida com uma naturalidade que, há bem pouco tempo, parecia impossível de encontrar no clube.

Com o Boavista sem capacidade para reagir, o momento mais marcante da parte final do jogo deu-se quando, aos 81', Pablo Sarabia ofereceu o 3-0 a Pedro Gonçalves, mas o melhor marcador do último campeonato, com a baliza à mercê, atirou ao lado. A cara incrédula do jogador português evidenciou a estranheza geral perante tamanho falhanço por parte de um finalizador exímio.

Pela nona jornada seguida, e pela 12.ª vez consecutiva em compromissos a contar para as competições nacionais, o Sporting ganhou, instalando-se na normalidade em que Rúben Amorim tem feito os leões viver. Os campeões nacionais só somaram uma derrota nos últimos 48 encontros da I Liga, um registo contrastante com o Boavista, dado que a equipa de Petit não ganha há 11 rondas, deixando claro que o novo treinador dos axadrezados - cumpriu somente o seu segundo jogo no cargo - tem muito trabalho pela frente.