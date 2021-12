Rúben Amorim: "Tivemos alguma lentidão em certos momentos, o que é normal, há muitos jogos"

Análise ao jogo e ao resultado

“Foi uma vitória justa. Podíamos e deveríamos ter feito mais golos. Tivemos alguma lentidão em certos momentos, o que é normal, há muitos jogos. Nota-se algum cansaço no Inácio, ele precisa de descansar mas nós temos poucas opções. Mas jogámos bem. Muita movimentação, os jogadores a quererem, criámos oportunidades. O Boavista criou uma oportunidade logo no início, mas o Adán foi o Adán: quando nós precisamos, ele está lá sempre. Na segunda começámos com dois golos, tivemos várias oportunidades, saímos com qualidade e não definimos tão bem. É mais um bom jogo da equipa e os jogadores estão de parabéns."

Substituição de Porro ao intervalo

“O Porro sentiu uma dor na perna, nós não podemos arriscar e ninguém desta equipa consegue ser melhor do que o colega tendo uma dor como ele tinha. Portanto, temos jogo já daqui a três dias, estamos com poucos jogadores, mesmo usando os miúdos da equipa B, e foi por precaução, ele não estava em condições de continuar."

Estreia de Nazinho a titular

“Gostei do que vi. Muito competente a defender. Começa-se a soltar no ataque, é muito rápido e forte a conduzir a bola, já mostrou isso. Noto alguma dificuldade no andamento na segunda parte, sentiu cãibras, o que é normal. Ele esteve muito tempo parado na equipa B, teve uma lesão. O Nazinho está a crescer, vai crescer, há outros lá como o Esteves e ele vão jogando e tendo oportunidades para jogar."

Oportunidade flagrante desperdiçada por Pedro Gonçalves

“É próprio dele. É um rapaz muito especial, um jogador especial. Realçar o trabalho dele. A forma como fecha dentro, pressiona, arranja espaços, está sempre a tentar ir na profundidade. É um grande jogador. Não marcou hoje, vai marcar nos próximos jogos."

Momento de Pablo Sarabia

“São equipas [Sporting e PSG ] que jogam de forma completamente diferente. Aqui os alas correm muito, estão sempre a tentar ir na profundidade e defendem, fecham no meio... Veio com um estilo de jogo diferente, aqui é tudo um bocadinho diferente. Não digo mais rápido, porque o campeonato francês também é veloz, mas mudou claramente de estilo de equipa. Está-se a ambientar, foi humilde, integrou-se bem no grupo, começa a fazer jogos completos e está a melhorar. É titular da seleção espanhola, mas tem de continuar a trabalhar porque precisamos muito dele."

Assinava já renovação do empréstimo de Sarabia?

“São matérias que não passam por mim. Estamos muito contentes com ele e nós temos de provar dia a dia que estamos bem e que queremos jogar. É isso que eu quero que eles sintam. Mas obviamente que estamos todos muito satisfeitos com o Pablo."