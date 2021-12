Ricardo Esgaio é mais um caso de covid-19 no plantel do Sporting

Ricardo Esgaio está com covid-19 e é baixa para os próximos jogos do Sporting. A Tribuna Expresso confirmou que o lateral foi o único positivo registado nos teste feitos esta segunda-feira pelo plantel, que vai assim falhar os próximos jogos dos leões, a começar já pelo encontro de terça-feira com o Penafiel para a Taça da Liga.

O defesa que chegou esta época do SC Braga junta-se assim a Paulinho, também em isolamento por estar infetado com a covid-19. O Sporting viu recentemente Sebastian Coates regressar aos treinos depois do capitão ter também estado infetado.

Além do jogo com o Penafiel, Esgaio falha também seguramente o encontro do campeonato com o Gil Vicente, no próximo fim de semana. Em risco está ainda a sua participação no jogo com o Casa Pia, para a Taça de Portugal, no dia 22.