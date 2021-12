Para a final four, em lume brando

Para quem nem precisava de ganhar, Rúben Amorim nem por isso revolucionou para o segundo jogo na Taça da Liga esta temporada. Frente ao Penafiel, o treinador do Sporting, a contas com várias ausências, chamou João Virgínia, Gonçalo Esteves ou Tiago Tomás, mas manteve habituais ou frequentes titulares como Neto, Matheus Reis, Coates, Nuno Santos e Sarabia, mesmo que do outro lado estivesse uma equipa que precisava de marcar nove golos para estar na final four da competição - e por ser tão irrealista, o Penafiel jogou ainda com menos habituais titulares do que o Sporting.

Foi por isso quase sempre em lume brando, em ritmo médio-para-o-baixo, numa noite fria no norte do país, que se foi jogando este Penafiel - Sporting, ainda assim com os leões a declararem rapidamente a vontade de resolver rápido o assunto. E já depois de Coates enviar ao poste um remate de cabeça após um canto, o campeão em título da Taça da Liga chegou ao golo aos 16’, numa jogada iniciada por Ugarte (excelente, mais uma vez, tanto a defender como a iniciar muitas jogadas de ataque do Sporting), e depois agarrada com unhas e dentes por Tiago Tomás e Tabata. O avançado português provocou a hesitação entre os centrais do Penafiel e o guarda-redes e a bola seguiu para o brasileiro. Ao remate, Macedo respondeu com uma boa defesa, mas TT estava lá para a recarga.

Era um golo que se justificava pelo início atento e sério do Sporting, a pressionar alto e a permitir pouca bola ao Penafiel, que por esta altura ainda nem sequer havia pisado a área da equipa de Rúben Amorim. Tiago Tomás podia ter voltado a marcar aos 23’, depois de uma boa iniciativa de Matheus Reis, a desmarcar o avançado, mas a partir da meia-hora o jogo piorou, com mais faltas, mais perdas de bola.

ESTELA SILVA/LUSA

Ao intervalo, Sarabia ficou no balneário, com Rúben Amorim desde logo a mostrar que o objetivo era gerir, mesmo que para o seu lugar tenha entrado Pedro Gonçalves. Que à primeira oportunidade rematou à baliza - mas daí para a frente pouco se viu do internacional português, até porque a 2.ª parte foi bem mais partida e caótica do que a 1.ª. O Penafiel, diga-se, arriscou mais, esteve mais perto da baliza de Virgínia e foi tentando sempre assustar o Sporting. Aos 51’, Ronaldo Tavares quase marcou de cabeça e Tiago Tomás respondeu do outro lado com um bom trabalho individual aos 60’, seguido de um remate em arco que Macedo resolveu bem.

Aos 73’, a expulsão de Tabata poderia ter atrapalhado o jogo de ritmo qb que o Sporting ia impondo, mas nem assim o Penafiel criou verdadeiro perigo, apesar de ter tido mais bola e de Pedro Ribeiro ter lançado Roberto, o melhor marcador da equipa, que começou no banco. Menções honrosas para duas tentativas de média distância, primeiro por Leandro, aos 83’, e já nos descontos por Robinho.

Foi o jogo possível tendo em conta o panorama, um Penafiel que jogava a honra e um Sporting que apenas necessitava dos mínimos. O objetivo era chegar sem grandes esforços à final four da Taça da Liga e o Sporting lá estará de novo, pela 5.ª vez, com Rúben Amorim a continuar a fazer o pleno: são sete vitórias em sete jogos, contando com o título conquistado pelo SC Braga e na última temporada pelo Sporting. Os leões seguem também com o impressionante registo de 13 vitórias consecutivas em provas nacionais.