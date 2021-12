Rúben Amorim: “Na 2.ª parte faltou sermos mais aquilo que somos: mais agressivos, mais incisivos, com maior intensidade”

Objetivo cumprido

“Em termos de objetivos cumprimos, em termos do que fizemos em campo poderíamos ter sido melhores. Uma primeira parte em que controlámos bem, trocámos bem a bola, marcámos relativamente cedo e depois faltou-nos alguma agressividade no último terço. Na 2.ª parte deixámos um bocadinho o jogo correr, houve a expulsão do Tabata e depois defendemos a vantagem. Mas passámos com naturalidade. Parabéns aos jogadores, conseguimos um objetivo mas temos de ser melhores já amanhã e temos um jogo muito difícil com o Gil Vicente onde vamos ter de ter outro andamento”

2.ª parte, o que faltou?

“Faltou sermos mais aquilo que somos: mais agressivos, mais incisivos, maior intensidade e não deixar correr o jogo. Esta equipa sabe que não pode deixar correr o jogo. Há dias assim. O que temos de fazer é recuperar bem, trabalhar bem e ganharmos o próximo jogo”

Só três substituições

“Os jogadores não podem estar três dias parados, o Manu estava a fazer um excelente jogo. Tivemos de fazer uma gestão das cargas e já estava tudo planeado, dentro daquilo que o jogo ia dizendo”

Expulsão Tabata

“Não vou comentar isso. O Tabata faz-nos falta, é um jogador que já fez o corredor direito, poderia dar-nos ali uma solução diferente não tendo os laterais habituais. Temos os Esteves, mas se quiséssemos pôr lá um extremo, seria o Tabata. Temos de ver outras opções. O Esteves também portou-se muito bem. Se joga em Barcelos? Não sei, pode haver outras opções, não quero já estar a dizer isso ao Esteves. Tem de trabalhar bem, ainda faltam dias de treino. Tem de estar concentrado e recuperar bem fisicamente para um jogo dessa qualidade”