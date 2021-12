Mais um caso de covid-19 no Sporting: agora é Tiago Tomás

Tiago Tomás é mais um caso de covid-19 no plantel do Sporting, que tem neste momento Paulinho e Esgaio em isolamento.

O avançado, que foi titular no último jogo da equipa, na terça-feira, frente ao Penafiel - marcou o único golo do encontro - teve um resultado positivo ao teste realizado esta quinta-feira e vai assim falhar os próximos jogos do Sporting.

Trata-se de mais um positivo no plantel, depois de Coates, Paulinho e Esgaio. Coates já regressou à competição, enquanto Paulinho poderá fazê-lo já no próximo fim de semana, frente ao Gil Vicente, caso tenha alta médica nesse dia.

A Tribuna Expresso sabe que o jogador está assintomático e já em isolamento.