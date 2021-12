Rúben Amorim quase com o diploma do nível IV na mão

Foi um dos temas mais escrutinados no início da temporada passada: por não ter o nível IV do curso de treinadores, Rúben Amorim não surgia como treinador principal nas fichas de jogo, pelo que não podia, por exemplo, levantar-se do banco ou falar nas entrevistas rápidas a seguir aos jogos.

Essa situação ficou sanada depois do treinador ser admitido no último nível do curso de treinadores em janeiro. De acordo com o “Record”, durante a última pré-temporada, o treinador conciliou o trabalho no Sporting com as aulas da formação do UEFA Pro, faltando, no entanto, apresentar trabalhos práticos obrigatórios para receber o certificado.

Esses trabalhos finais já foram entregues, o nível IV está terminado e, diz o diário, nos próximos dias o treinador do Sporting deverá receber finalmente o certificado que atesta que é dono do UEFA Pro, exigido a todos os treinadores principais da I Liga.