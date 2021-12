Rúben Amorim: “O Ugarte cresceu muito rapidamente, surpreendeu-me bastante. Foi bom porque o Palhinha se calhar estava muito confortável”

Jogo

“Vai ser obviamente muito difícil, é uma equipa que está num grande momento de forma, é muito bem orientada. Nós também estamos num bom momento, vai ser um jogo divertido. Eles têm uma ideia muito vincada, o ano passado adaptou-se a nós como uma linha de 5, penso que desta vez não o irá fazer, irá fazer a adaptação de outra maneira. É uma equipa sem responsabilidade, sem a pressão dos pontos, sabendo que todos os treinadores gostam de pontuar. Os três da frente são muito fortes, o [Kanya] Fujimoto vive um grande momento, é um médio ofensivo importante na equipa. Prevejo um jogo difícil, mas queremos continuar a vencer para manter a nossa posição.”

Menos golos do que rivais

“Não me causa preocupação nenhuma. O Porto ataca muito bem, o Benfica ataca muito bem. [Mas] lembrar os sete golos do Benfica ao Belenenses SAD, não o digo em forma de provocação, é um facto. Foram sete golos num jogo e aumenta a diferença. Nós temos o outro lado: sofremos menos. Se olharmos para a equipa do Sporting este ano e o ano passado, criamos muito mais oportunidades, controlamos muito melhor os jogos, não defendemos tanto tempo como no ano passado. Estamos mais equipa. O que temos de fazer? Marcar mais golos.

Paulinho

“Amanhã [sábado] deve ter alta e vai a jogo. Está na convocatória. Se vai ser titular ou não, têm de esperar.”

Plantel curto em tempos de pandemia

“Não vamos mudar nada do que planeámos, percebemos a fase pandémica em que estamos. Temos um projeto, não nos podemos desviar a pensar em salvaguardar quatro meses de competição. Obviamente que podem ter impacto muito grande na classificação, logo tem um impacto muito grande no futuro do clube, mas é uma aposta. O [Gonçalo] Esteves só teve este espaço porque houve estas lesões. Temos outros jogadores na equipa B que podem ter espaço. O [Manuel] Ugarte foi uma grande surpresa porque o Palhinha teve um problema. O Pablo [Sarabia] é titular na posição de falso 9 na seleção, é mais uma opção para aí. Se alguém entrar, será a pensar no futuro.

Ugarte

“Todos me têm surpreendido. Como o Ugarte teve umas semanas de muito trabalho naquela posição [6], penso que se adaptou melhor e cresceu muito rapidamente. Lembro que tem 20 anos. Surpreendeu-me bastante nas últimas semanas e foi bom até porque o Palhinha, se calhar, estava muito confortável e agora já não está, daí a recuperação rápida do Palhinha nos últimos dias [risos]. Isto faz a equipa crescer, é muito mais forte assim.”

Gonçalo Esteves

“Vai jogar, vai ser titular. Acho que não há problema nenhum em dizer, está preparado, recuperou bem. Tem 17 anos. Teve três dias entre jogos. tem muita vontade e tem muitos colegas que o ajudam. Não é risco nenhum, é uma oportunidade para ele. Quando ele falhar, estará o central do lado direito, se deus quiser, para o ajudar. Vai ter que falhar, não tem falhado muito no que tem feito. Tem muito talento, até pode ser um jogador decisivo para nós.”