Paulinho e Palhinha de regresso no Sporting. Um está no onze, o outro no banco

Paulinho e Palhinha voltam a estar à disposição de Rúben Amorim, mas apenas um vai ser titular em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Regressado após um período de isolamento devido à covid-19, Paulinho passa diretamente para o onze, enquanto o médio defensivo vai começar o jogo no banco.

Assim, Ugarte mantém a titularidade e lá atrás, Neto será titular no eixo da defesa, com Matheus Reis a aparecer como ala esquerdo. Gonçalo Esteves é titular do outro lado.

O onze do Gil Vicente: Frelih; Hackman, Lucas, Rúben Fernandes, Talocha; Vítor Carvalho, Pedrinho; Murilo, Fujimoto, Samuel Lino; Francisco Navarro

O onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates, Neto; Matheus Reis, Gonçalo Esteves, Ugarte, Matheus Nunes; Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho

Acompanhe aqui o Gil Vicente - Sporting, a partir das 20h30.