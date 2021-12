Eleições do Sporting: Nuno Sousa oficializa candidatura

Nuno Sousa é gestor, do Porto, tem 45 anos e é desde esta terça-feira o primeiro candidato oficial às eleições do Sporting, que deverão acontecer em março ou abril de 2022.

Sob o lema "Pelo Meu Sporting", Nuno Sousa apresentou no site oficial da candidatura o programa eleitoral com três eixos: sócios, património e gestão desportiva.

Para o futebol, o candidato propõe como medidas "acabar com o subfinanciamento da formação", uma "política desportiva definida pela SAD e aprovada em Assembleia Geral do clube", a aposta no futebol feminino e a "reestruturação do departamento médico".

Em outras áreas destacam-se, por exemplo, a recuperação do antigo emblema dos leões, a uniformação da imagem dos núcleos, a criação da rádio e revista Sporting e ainda a criação da figura do provedor do sócio e do adepto.

Esta é a oficialização de uma vontade que Nuno Sousa já tinha admitido em maio de 2020. No texto de apresentação, o gestor da EDP aponta o dedo à forma "como o clube é gerido, apenas olhando para o curto prazo" e ao "vazio de ideias existente sem caminho e estratégia para o longo prazo", apresentando-se como uma "alternativa feita de ideias, que permitem sustentar um projeto em que muitos se revejam".