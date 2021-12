Paulinho de regresso no Sporting, num jogo com ausências de última hora devido à covid-19

Rúben Amorim aposta em Ricardo Esgaio e Nuno Santos nas alas para o encontro frente ao Portimonense, da 16.ª jornada da I Liga, num jogo que marca o regresso de Paulinho ao onze, depois de não ter sido titular frente ao Casa Pia.

Do lado dos algarvios há duas baixas de última hora, devido a testes covid-19 com resultado positivo: Moufi e Lucas Fernandes. Este último, recorde-se, passou o Natal com Matheus Reis e Tabata (que esta noite não está disponível, por castigo).

O onze do Sporting: Adan, Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio; Palhinha, Matheus Nunes, Ricardo Esgaio, Nuno Santos; Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho

O onze do Portimonense: Samuel; Lucas Possignolo, Willyan, Pedrão; Pedro Sá, Ewerton, Fali Candé, Relvas; Shoya Nakajima, Angulo, Fabrício

Acompanhe aqui o Sporting - Portimonense, a partir das 21h.