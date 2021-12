Já há data para as eleições do Sporting: 5 de março

Dia 5 de março de 2022, um sábado. É esta a data das próximas eleições do Sporting, que vão eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2022-2026.

Foi através do editorial do jornal do Sporting que Frederico Varandas anunciou a data, de umas eleições que teriam de acontecer entre os meses de março e abril. E será logo no primeiro fim de semana de março.

O ato eleitoral irá decorrer no Pavilhão João Rocha, com as urnas abertas entre as 9 e as 20 horas.

Para já, há apenas um candidato oficial às eleições: o gestor portuense Nuno Sousa. Apesar de ainda nada ter avançado sobre o tema, é de esperar que Frederico Varandas concorra também a um segundo mandato à frente da direção do Sporting.