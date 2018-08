João Benedito: “Eu sou um filho do Sporting”

Diga-nos porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Porque o Sporting merece um projecto como o que a minha candidatura apresenta. Um projecto orientado ao sucesso desportivo, liderado por quem tem uma história de vitórias no desporto e na gestão empresarial e de organizações desportivas. Diferencia-me a total independência. Um projecto inovador de sustentabilidade desportiva e, por via disso, financeira do Clube. Uma cultura desportiva ímpar de campeão regular, capaz de a implementar em todas as áreas de negócio e nas modalidades do Clube, futebol à cabeça. Uma liderança experiente que sabe motivar e conduzir equipas na gestão desportiva e não desportiva. Um líder com ADN Sporting. Um filho do Sporting.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo desportivo?

Tenho 21 anos de Sporting como atleta profissional, trabalhei na área financeira e marketing do Clube, fui empreendedor e criei as empresas que hoje em dia lidero. Ajudei a conquistar 20 títulos, fui um orgulhoso capitão, e aprendi nesta casa que o sucesso não se atinge sem uma grande equipa. Apresento-me a estas eleições com uma equipa perfilada por mim, com a experiência e conhecimentos necessários para atingir o sucesso não só no futebol, como em todas as modalidades do Clube, da base até ao topo. Pela primeira vez desde há muitos anos haverá um Vice-Presidente para a área do Futebol. Carlos Pereira, um dos pais do futebol de formação do Clube, com 15 anos de experiência como jogador e mais 15 como treinador, será um dos campeões a definir a estratégia na área do futebol. É um privilégio e uma grande mais valia para o Clube conseguir envolver referências que têm muito por dar ao Clube.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

Preconizamos um modelo de gestão transversal, agregado e integrado de todo o universo Sporting Clube de Portugal, onde a SAD sirva o Clube como sociedade anónima desportiva quer através da gestão dos activos desportivos, em especial o futebol, como através de funding para a estrutura desportiva. Tal como o Clube, também a SAD será liderada por mim e gerida por uma equipa de gestores profissionais, já identificados, liderados por um ceo.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

Um modelo com um perfil de atleta definido, com uma estrutura profissional de excelência, e sobretudo com uma estratégia de médio-longo prazo definida pela direção que será garantida em conjunto com um Diretor Desportivo. Um modelo em que haverá coordenação entre o Futebol Profissional, o Futebol de Formação e o Sporting Performance. Não pode haver isolamento entre estas áreas na estratégia que queremos implementar. Um modelo diferente do que esteve em vigor no Clube nos últimos anos, que defende um envolvimento das estruturas técnicas e atletas com o Clube através de um diretor desportivo. Um modelo construído por quem sabe o que é necessário para que cada jogador e equipa estejam focados e tenham condições para pensar apenas em vitórias.

Qual é o seu treinador?

O treinador de futebol profissional do SCP é: José Peseiro. Nuno Dias, Chen Shi Chao, Paulo Freitas, Hugo Silva, Hugo Canela, Nuno Cristovão e todos os outros são os meus treinadores.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

O modelo de gestão do futebol profissional terá que evoluir face aos últimos anos. O Diretor Desportivo para o Futebol será André Cruz. Depois de definido o modelo que queremos implementar, foi definido um perfil: queríamos para esta função alguém com cultura de vitória, liderança, experiência de balneário, que potencie a área da formação e que conheça bem o mercado internacional. André Cruz corresponde a esse perfil, e será o elo de ligação entre a estrutura diretiva e a equipa técnica, e trabalhará de forma próxima quer com a área da formação quer com o Sporting Performance, a nossa fábrica de campeões.

Tem um CEO?

Não existirá um CEO da SAD. Quem decide é o Presidente. Teremos, já referi, uma estrutura profissional transversal a todo universo Sporting: Clube e sociedade comerciais existentes, entre elas a SAD, focado na gestão dos activos não desportivos. É neste âmbito global que teremos um CEO que foi uma inovação que trouxemos para esta campanha, pela necessidade crítica de profissionalizar a gestão e de dar a garantia aos Sócios que fora dos Órgãos Sociais terá sempre que existir quem dê continuidade às operações de forma profissional e independente. É um Sócio do Sporting Clube de Portugal. Um homem de família, um gestor e financeiro com experiência nacional e internacional. Um especialista em funding e na relação com entidades financeiras. Está garantido e será uma peça-chave da equipa profissional de gestão transversal, agregada e integrada que iremos implementar.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

Claro que temos e teremos o universo de três milhões de Sócios e simpatizantes do Sporting que iremos impactar e garantir que sejam parte integrante do presente e futuro do nosso Sporting. Esta “cantiga” amadora de se falar de investidores só por se falar tem de acabar. Investidores privados como parte de uma campanha eleitoral não é connosco. Não é esse o modelo de parceria ou financiamento que defendemos. Manteremos sempre o controlo maioritário da SAD.

Como é que o Clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

O Clube chega e chegará sempre onde os Sócios desejarem. E feliz o Clube que tem 7 propostas alternativas de liderança, de ideias, de projectos, assim exista humildade e sentido de dever que não permita que protagonismos individuais se sobreponham a uma campanha esclarecedora e envolvente. Desde o primeiro dia que saudámos todos os envolvidos, candidatos, listas e Sportinguistas envolvidos na campanha.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

O próximo presidente do Sporting Clube de Portugal, com as suas ideias, com o seu projecto, com a sua equipa, iniciará funções com o legado de Bruno de Carvalho e da sua direção e da Comissão de Gestão que tem estado a gerir o Clube nos últimos meses. De todos, mais recentes e antigos, aproveitarei o que de bom foi feito, e tentarei fazer melhor onde a avaliação não seja tão positiva.

Qual o seu maior ídolo?

Não tenho ídolos. Em jovem sempre gostei muito do Damas e de outros campeões do Sporting. Mas na realidade sempre procurei retirar o que acho melhor de vários perfis. Não um defeito é feitio! Creio que quando vemos apenas um perfil tende-se para a imitação e abdica-se do valor próprio.

Qual a sua primeira experiência de Sporting?Sou Sportinguista de berço. A minha primeira experiência foi de âmbito familiar. O meu avô trabalhava no Clube e aos 10 anos era normal passar o dia no antigo Estádio de Alvalade. Ainda hoje me cruzo com alguns colaboradores que me conheceram nessa época. A escola era prioritária, e só em 1994 comecei a jogar, e fiz 21 épocas no Clube, acumulando durante alguns anos com cargos na área financeira e marketing corporate.