“O novo presidente não terá tempo para aprender a ganhar. Creio que Bruno de Carvalho não desempenhará papel algum nestas eleições”

Diga-nos porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Tenho 11 anos de experiência de futebol profissional e essa experiência, com todo o respeito, nenhum outro candidato tem. O Sporting não é campeão de futebol há 16 anos e mesmo a corrente época já está iniciada. Não há tempo a perder. O Sporting não tem tempo para que o seu novo presidente aprenda o que é preciso para ganhar. E qualquer outro candidato levaria pelo menos um par de épocas a integrar-se no futebol. Mas, a nossa candidatura não é apenas o futebol, apesar de isso ser decisivo. Temos uma visão completa para o Sporting: conhecimento aprofundado do futebol, profissionalização das modalidades, maioria do capital da SAD e uma gestão que aumenta e muito o valor da marca Sporting.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo do futebol?

No futebol profissional do Vitória de Setúbal (4 épocas) e do Sporting (7 épocas) fiquei a conhecer o mundo do futebol e a gestão desportiva de um clube de futebol. Trabalhei com muitos treinadores, alguns de topo, que me ensinaram muito. Esta experiência permite-me garantir aos sportinguistas que, comigo, terão um presidente que tem o que é preciso a nível de conhecimento de futebol.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

A primeira prioridade para o Sporting garantir a independência desportiva e financeira é manter a maioria do capital da SAD. A SAD tem que ser gerida de forma profissional, com estabilidade financeira, para que recupere a credibilidade no mercado financeiro. Vamos diversificar as fontes de financiamento e concluir de forma eficiente a reestruturação do passivo bancário. Não estaremos cativos da banca.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

O presidente vai liderar uma estrutura vencedora com Team Manager, Head Scout e o treinador da equipa principal. Faremos uma seleção moderna dos capitães, teremos uma política de contratações rigorosa, vamos acertar muito mais e falhar muito menos, e melhorar a formação. Por fim, mas não menos importante, iremos criar e desenvolver a Unidade de Performance do Sporting para otimizar o rendimento físico dos atletas. Ao mesmo tempo, irei delegar em Miguel Albuquerque, que tem 60 títulos como credenciais, o Gabinete das Modalidades, onde o Sporting tratará as modalidades com o profissionalismo que merecem. Nas modalidades vamos profissionalizar a comunicação e redes sociais, marketing, apoio aos atletas, gestão do Pavilhão João Rocha, área jurídica e gabinete olímpico.

Qual é o seu treinador?

O meu treinador é o treinador do Sporting Clube de Portugal, José Peseiro. É um treinador português que conhece bem o futebol português e que sabe o que é jogar no campo do Portimonense ou do Chaves e, simultaneamente, enfrentar os rivais diretos do Sporting. Acredito que fará um bom trabalho.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

O meu modelo para o futebol não assenta num diretor desportivo tradicional. Mas sim numa estrutura triangular que me reporta diretamente composta pelo Team Manager, pelo Head Scout e pelo treinador da equipa principal. O Team Manager será o Beto, um grande sportinguista, antigo capitão, com experiência de balneário nas nove épocas na equipa do Sporting e que irá agilizar toda a máquina do futebol para que o treinador se preocupe somente no seu trabalho: ganhar jogos.

Terá alguém a dirigir a SAD?

Não tenho nenhum CEO surpresa, a minha equipa já foi apresentada aos sócios e tem dado a cara pela candidatura. Serei simultaneamente presidente do Sporting Clube e presidente do Sporting SAD. Este é o modelo que faz sentido quando o Sporting detém a maioria do capital da SAD cujo core business é o futebol.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

Temos investidores exclusivamente na óptica do financiamento. É prematuro falar em valores e ainda menos fazer pré-acordos com investidores sem se conhecer todos os detalhes das contas do Sporting e da reestruturação/renegociação do passivo acordada pela direcção anterior. O que posso garantir é que temos vários investidores com interesse em comprar dívida do Sporting. Relativamente ao capital da SAD não estamos disponíveis para falar com investidores dado que a nossa prioridade é reforçar a participação do Sporting Clube de Portugal. Ao contrário do que defendem outros candidatos também não nos parece minimamente interessante vender capital, ainda que mantendo a maioria, quando o valor de mercado das ações do Sporting SAD está muito abaixo do seu potencial.

Como é que o clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

O que se passou no Sporting nos últimos meses é do conhecimento de todos. A prioridade do Sporting é eleger um novo presidente com toda a legitimidade para que o Clube entre, ainda na corrente época desportiva, numa nova fase unido e vencedor.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

Creio que nenhum e eu que, no tempo certo, o desafiei para vir a eleições a fim de evitar todo este processo doloroso, apelo ao bom senso de quem o rodeia no sentido de evitar o prolongar desta erosão da sua imagem.

Qual o seu maior ídolo?

O meu maior ídolo é o meu avô, que infelizmente já não está entre nós. Foi ele quem me transmitiu os valores do Sporting e o que é Ser Sporting.

Qual a sua primeira experiência de Sporting?

Sou sócio desde que nasci e a minha primeira memória é praticar ginástica no Sporting com três anos. Mas tenho muitas experiências e recordações de quando era criança, sobretudo idas ao antigo estádio e à velhinha nave de Alvalade