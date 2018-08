“A gestão desportiva é uma miragem que os jornalistas inventam. O dr. Alexandre Soares dos Santos nunca esteve numa caixa do Pingo Doce”

Diga-nos porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Merecemos ganhar as eleições porque achamos que temos a equipa mais competente, com mais capacidade, com mais maturidade e com mais experiência em todas as áreas, não é só na área economico-financeira. Mas como essa está numa situação francamente muito difícil nós achamos que o Sporting não se pode dar ao luxo de ter experimentalismos que, se resultarem mal, farão com que o clube tenha grandes dificuldades em recuperar. Porque o futebol internacional, e nomeadamente o europeu, está numa mudança profunda e se o Sporting tiver agora um revés e se se instalar - espero bem que não - o caos e o regresso ao passado recente, corremos o risco de nunca mais conseguimos tapar o fosso brutal que se poderá criar entre nós e os nossos outros dois rivais. Se o Sporting não começar a ganhar e não tiver uma equipa experiente e estável, como nós achamos que temos e por isso acreditamos que vamos ganhar, o Sporting corre o risco de não recuperar de mais um revés.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo do futebol?

A gestão desportiva não é diferente de qualquer outra equipa. Isso é uma miragem que os jornalistas querem inventar mas que não existe. Tanto se gere clubes de futebol, que são uma indústria hoje em dia, como se gere empresas de distribuição, bancos, indústria. As regras e a capacidade de gestão existem ou não existem e não é preciso, sobretudo para os cargos mais elevados das organizações, ser-se especialista disto ou daquilo. Um dos meus principais vice-presidentes, o José Eduardo, tem a maior empresa de catering do país. Que eu saiba não cozinha. Eu acho que o Dr. Alexandre Soares dos Santos nunca esteve numa caixa do Pingo Doce. Por isso essa conversa é uma conversa da treta. Um dos maiores, se não o maior, presidente do Sporting Clube de Portugal, João Rocha - e a família deu-me autorização para o dizer - quando foi para a liderança do clube não sabia absolutamente nada sobre futebol. E isso nem sequer é o nosso caso, mas não é por aí.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

Um modelo com Conselho de Administração e uma Comissão Executiva. Exatamente como qualquer outra empresa moderna. Dentro do Conselho de Administração haverá alguns administradores que serão executivos. Haverá um CEO e um CFO.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

Sobre o futebol e a sua organização, vamos ter seis antigos capitães de equipa do Sporting Clube de Portugal a colaborar connosco, numa espécie de modelo parecido ao do Bayern Munique. Haverá um departamento técnico, um departamento clínico, um departamento administrativo e um departamento de scouting. Depois teremos um team manager e todos estes capitães nas mais diversas funções dentro desta organização, alguns deles campeões nacionais e que sabem porque é que foram campeões nacional. Porque a maioria destas pessoas que se dizem muito modernas e que sabem muito de futebol nunca ganharam campeonato nenhum, portanto não percebem qual a diferença entre um balneário que pode ter possibilidades de ganhar um campeonato e um balneário que não ganha nada, que é o que se tem passado.

Qual é o seu treinador?

O meu treinador é José Peseiro. A quem aliás aproveitava para felicitar, tanto a ele como ao presidente Sousa Cintra, porque perante o que herdaram, que foi uma equipa quase esfrangalhada, conseguiram com três jornadas, e onde se inclui uma ida à Luz, estar à frente do campeonato. E isso deixa tudo em aberto para as nossas possibilidades este ano, reconhecendo eles próprios que nós partimos com atraso e com todas as dificuldades que decorrem da confusão que se instalou.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

Marco Caneira e Jorge Cadete são dois ex-capitães do Sporting, grandes jogadores do Sporting e trazem obviamente todo o seu conhecimento que mistura o desportivo com a própria gestão e isso é um dos aspectos que para nós é muito importante - queremos pessoas que tenham sensibilidade para as duas vertentes. O Marco Caneira não será o diretor desportivo, será o controller, que é uma função muito importante e que vamos instituir dentro da SAD: e a pessoa que faz a ponte entre a parte desportiva e a parte da gestão da sociedade, porque ele tem qualidades para as duas. O Jorge Cadete será o principal responsável pelo gabinete do alto rendimento para a área da formação, que é um dos pilares absolutamente decisivos para o presente e futuro do Sporting. Porque nós temos uma academia que formou os melhores jogadores do Mundo e da qual toda a gente passa a vida a dizer mal, mas nós não dizemos, nós acrescentamos valor à Academia.

Terá alguém a dirigir a SAD?

A SAD terá um Conselho de Administração que eu presidirei, em conjunto com os vice-presidentes e vogais e dentro deles um CEO e um CFO.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

Tenho investidores comigo mas não digo quais porque eu, modéstia à parte, liderei durante muitos anos essa atividade em Portugal e se há coisa que aprendi é que só se anunciam os investidores depois das operações estarem concluídas. Mas temos investidores, temos bastantes alternativas, temos várias soluções diferentes, mas só as anunciaremos quando elas estiverem concluídas.

Como é que o clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

Chegou a este ponto porque houve uma Assembleia Geral no dia 23 de junho que destituiu a anterior direção. Quanto ao número de candidatos, por um lado mostra a vitalidade do clube, por outro acho que é um pouco demais e esse é um dos problemas do Sporting e nós, quando ganharmos, vamos trabalhar intensamente nele. Queremos criar mais coesão e muito menos discussão, porque tem sido esse o nosso maior adversário, essa discussão interna, mais do que os nossos rivais. Connosco, isso vai acabar no Sporting.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

Nenhum. Isso acabou, é passado. Não vamos perder nem mais um segundo com esse assunto.

Qual o seu maior ídolo?

Tenho muitos: Joaquim Agostinho, Carlos Lopes, Fernando Mamede, Peyroteo, Bessone Basto, Yazalde, Jorge Cadete, João Rocha… ficava aqui uma tarde toda porque isto não esgota. Não tenho nenhum ídolo em especial, tenho muitos ídolos porque felizmente o Sporting tem tido fantásticos atletas e dirigentes

Qual a sua primeira experiência de Sporting?

O relato do Artur Agostinho do canto do Morais em 1964, quando ganhámos a Taça das Taças. Nessa altura tinha 9 anos. Infelizmente Artur Agostinho já não está entre nós e não me posso esquecer desse relato que me fez chorar de alegria com essa vitória do nosso querido Sporting Clube de Portugal.