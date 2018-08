Ricciardi responde às acusações de Dias Ferreira: "Esse senhor tem a característica de andar permanentemente a pôr-se em bicos de pés"

A guerra dos comunicados também já chegou às eleições do Sporting. Depois de Dias Ferreira acusar José Maria Ricciardi de mentir, por ter faltado ao debate na Sporting TV alegando estar no Algarve, mas apresentando-se meia-hora depois para debater com João Benedito, o banqueiro ripostou com um comunicado em que diz que Dias Ferreira fabricou uma história "ridícula e mentirosa".

"Medo do Dr. Dias Ferreira? Esse senhor tem a característica de andar permanentemente a pôr-se em bicos de pés. Ter medo do Dr. Dias Ferreira é uma verdadeira anedota. Não damos explicações de uma história fabricada pelo Dr. Dias Ferreira que é ridícula e mentirosa", pode ler-se na declaração, onde a equipa de Ricciardi garante e reafirma que "a campanha do Dr. Dias Ferreira estava devidamente informada da impossibilidade física do candidato estar presente no debate".

Dias Ferreira havia acusado José Maria Ricciardi de um "comportamento que não é digno de um candidato a presidente" do Sporting.



"Lamento profundamente este inaceitável desrespeito para com os sócios do Sporting Clube de Portugal e que o Dr. José Maria Ricciardi se comporte, mais uma vez, como uma espécie de ‘Dono Disto Tudo’, com arrogância e desprezo para com os principios fundadores do nosso clube", lê-se na declaração que o candidato enviou para a Sporting TV.