“É preciso combater aquela linhagem que agora foi recuperada pelo dr. Ricciardi e pelo dr. Varandas”

Diga-nos porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Podia falar-lhe do meu currículo e das dezenas de anos de experiência no futebol e no Sporting, mas a verdade é que a grande diferença entre a minha candidatura e as restantes é a equipa que escolhi. É uma equipa de excelência constituída por profissionais de inegável renome nas respetivas áreas e acima de tudo, sportinguistas apaixonados. São pessoas capazes de executar os projetos ambiciosos que queremos aplicar no Sporting, como a construção de uma Academia para o futebol de formação e para as modalidades perto de Lisboa, acompanhada de uma Escola Sporting, a conclusão do processo de reestrutração financeira que permitirá equilibrar as contas e recuperar uma posição de 90% no capital da SAD, ou a criação de Academias Sporting em África para aproveitar os melhores talentos do Continente. Não vamos eleger o sócio simpatia, o ex-candidato mais perspicaz, um diretor clínico, um diretor financeiro ou o ex-jogador mais carismático. Vamos eleger o próximo presidente do Sporting Clube de Portugal. Acredito que os sócios e adeptos do Sporting percebem que o nosso projeto é o mais equilibrado e o que melhor defende os interesses do clube nesta época decisiva.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo do futebol?

Não gosto particularmente de falar do passado numa época em que o Sporting precisa de olhar para o futuro, mas creio que quem segue o futebol português desde os anos 80 recordará o papel crucial que tive em momentos importantes do futebol português e do Sporting: estive na formação da Liga, ajudei a criar as Leis de Base, trabalhei de perto com a Federação Portuguesa de Futebol, apoiei o Presidente João Rocha num dos períodos mais aclamados da história do Sporting, fui Vice-Presidente do clube, liderei a Mesa da Assembleia-Geral… são 40 anos de carreira ao serviço do futebol. Mas, como disse, o mais importante é olhar para o futuro e perceber os problemas que enfrentamos e como os vamos resolver. A luta pela verdade desportiva, a estabilização financeira, a aposta forte nas modalidades, a expansão do Sporting pelo mundo e a recuperação do nosso ADN de clube formador são as bandeiras da minha candidatura e o fruto de um projeto construído com toda a experiência da minha equipa.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

O nosso modelo tem como base a constituição de uma Comissão Executiva responsável pela gestão no dia a dia e que fará a ponte entre o clube e a SAD. A criação desta Comissão será um passo crucial no plano de profissionalização da gestão do Sporting e será um órgão importantíssimo para ajudar o Presidente a tomar decisões com todos os dados disponíveis. O Diretor Desportivo será também um elemento importante para ligar a SAD à equipa de futebol, ao Diretor das Academias e à equipa técnica. A SAD deverá ser detida a 100% pelo clube e esse é um objetivo que será quase totalmente atingido quando a reestruturação financeira terminar. Nessa altura, o clube terá 90% das ações da SAD e condições para adquirir as restantes.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

O nosso modelo segue o ADN do Sporting como clube de formação. Pretendemos que essa seja a base da equipa principal, o que evita que contratemos mais 200 jogadores como aconteceu nos últimos três anos, e permite equilibrar as contas e manter o clube competitivo. Queremos a longo prazo seguir quotas de jogadores formados no Sporting para que as equipas principais de cada desporto tenham pelo menos 50% de jogadores formados nas nossas Academias, independentemente da sua nacionalidade. Esse plano começará nas modalidades, mas esperamos que chegue um dia ao futebol. Além desta visão de futuro, temos uma equipa altamente qualificada que inclui o Vice-Presidente para o Futebol, Luís Natário, o Diretor Desportivo, o Team Manager e o Diretor das Escolas e Academias. Esta equipa será responsável pela gestão das áreas mais importantes do futebol do Sporting e pela ligação entre a formação, equipa principal e equipa técnica e o Presidente, para além de serem transmissores dos valores e mística do Sporting.

Qual é o seu treinador?

Como não podia deixar de ser, o meu treinador é José Peseiro. Quando o novo presidente do Sporting entrar em funções, estaremos numa altura da época em que o plantel estará fechado até Janeiro e na qual a equipa de futebol profissional precisa de toda a estabilidade e tranquilidade para lutar pelos objetivos definidos. Qualquer troca de equipa técnica seria devastadora para o trabalho que está a ser desenvolvido. Conheço José Peseiro, é um treinador muito inteligente e a solução indicada para comandar a equipa do Sporting neste momento. Seria, aliás, extremamente imprudente e até irresponsável da minha parte fazer alguma alteração na equipa de futebol sem entrar em funções e perceber todos os detalhes sobre o clube. É um mau exemplo que os Governos normalmente dão: quando entram em funções, tudo o que foi feito anteriormente e todas as pessoas que estavam nos Gabinetes mudam e pagam-se milhões de euros em indemnizações desnecessárias. Não iremos gastar o dinheiro do Sporting e dos sócios desta forma irresponsável.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

O meu diretor desportivo ainda não foi anunciado por boas razões: é alguém que assumiu o compromisso com a minha equipa mas ainda está em atividade. É um homem com mais de uma década de experiência no Barcelona e que atualmente está num dos campeonatos de topo da Europa, com sucesso reconhecido publicamente. É uma pessoa que merece a minha total confiança e que me deixa tranquilo em relação a este papel crucial na nossa estrutura para o futebol.

Quem será o CEO da SAD?

O CEO da SAD será escolhido cuidadosamente através de um perfil definido: um profissional altamente qualificado com experiência na gestão e que responderá diretamente ao Chairman, o Presidente do clube, mantendo-se sempre o modelo altamente profissionalizado que pretendemos através da nomeação de especialistas para todas as áreas do clube e da Sociedade Anónima Desportiva, com apoio da Comissão Executiva.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

No aspeto financeiro, acredito que o mais importante é concluir o processo de reestruturação que está em curso e que foi muito bem negociado pelo Dr. Carlos Vieira em nome do Sporting Clube de Portugal. A conclusão dessa reestruturação será suficiente para diminuir o passivo, pagar as obrigações atuais e comprar as VMOC a um preço muito reduzido; no final teremos 90% das ações da SAD, um só credor e um clube muito mais apetecível para procurar investidores que queiram investir no Sporting de forma construtiva, em troca de dividendos. Os investidores que temos neste momento são os que nos permitiram anunciar o plano para criar Academias em África, com 150 milhões investidos por estes parceiros que não aumentam o passivo do Sporting num cêntimo sequer. O Sporting investe o seu know-how e tem direito a opção de compra dos jogadores mais talentosos de cada Academia. Caso o Sporting tenha necessidade de investidores externos devido a resultados negativos ou se a reestruturação não tiver o efeito pretendido, já contactámos o investidor envolvido na reestruturação financeira e sabemos que estará disponível para fazer um investimento maior. São estes os investidores de que precisamos: os que investem no futuro do Sporting como parceiros, sem interesses obscuros ou magias financeiras que só servem para aumentar o passivo e aumentar a instabilidade do clube.

Como é que o clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

O caminho é claro para todos os que seguiram atentamente o que se passou nos últimos meses: depois de um trabalho de grande qualidade realizado durante três anos, que eu apoiei publicamente, o anterior Presidente do clube tomou uma série de decisões que agudizaram o clima de instabilidade no balneário. A derrota no último jogo do campeonato e a invasão à Academia de Alcochete foram infelizmente momentos decisivos que levaram à convocação da Assembleia-Geral de destituição, e os sócios do Sporting mostraram de forma clara a sua oposição às decisões recentes. No entanto, é preciso recordar que os adeptos do Sporting tinham também mostrado a sua vontade de quebrar com a linha anterior na Direção do Sporting quando elegeram Bruno de Carvalho, o que nos permite combater a intenção de recuperar essa linhagem através de dois candidatos nestas eleições, o Dr. José Maria Ricciardi e o Dr. Frederico Varandas. O número de candidaturas deve-se à melhoria da situação do Sporting, que é hoje um clube muito mais apetecível do que era há quatro ou cinco anos. Se o clube estivesse em risco de falência ou de não pagar ordenados em novembro, não estariam sete candidatos em campanha.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

Esperemos que desempenhe o papel de um sócio suspenso, ou seja, que não tenha nenhuma influência. Gostaríamos todos de recordar Bruno de Carvalho pelas boas decisões e pela herança positiva que deixou: a construção do pavilhão João Rocha, as reestruturações financeiras e a recuperação da competitividade na equipa de futebol profissional. Os acontecimentos mais recentes são infelizmente marcas negras num legado que teve muitos momentos positivos, e era bom que Bruno de Carvalho não apagasse o que de bom fez no Sporting.

Qual o seu maior ídolo?

Creio que não será segredo para ninguém que o Presidente João Rocha foi um homem que me marcou a mim e ao Sporting de uma forma muito especial. Tive o orgulho de ser seu Vice-Presidente e de participar numa época que é hoje em dia recordada como um momento historicamente positivo do clube. É no exemplo dele que me revejo enquanto candidato e é nele que espero inspirar-me quando for eleito presidente do Sporting no dia 8 de setembro.

Qual a sua primeira experiência de Sporting?

Depois de 71 anos de vida e 55 anos de sócio do Sporting, confesso que tenho dificuldade de me recordar da minha primeira experiência. Como a minha candidatura é baseada no presente e no futuro, prefiro lembrar-me da experiência mais recente: quando fiz parte do cortejo de adeptos do Sporting que viajaram de Alvalade para a Luz antes do Benfica-Sporting. Foi um privilégio ver a paixão dos nossos adeptos de perto, cantar com eles e apoiar a nossa equipa num jogo difícil onde a vitória nos escapou por muito pouco. Nunca me senti tão seguro e em casa!