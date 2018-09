“Esta crise mostrou os limites do presidencialismo para governar o clube. É preciso fazer uma revisão dos estatutos”

Porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Sou candidato a Presidente do Sporting Clube de Portugal, da sua Direcção, propondo-me exercer uma liderança mais colegial e participada. Ao contrário das outras candidaturas eu proponho um novo modelo de governo do Sporting que ultrapasse os defeitos comprovados do Presidencialismo das últimas 4 décadas e que o faça regressar à velha colegialidade participada dos seus anos de glória. Durante esta campanha eleitoral esforcei-me por apresentar a todos um Projeto de Futuro, com 4 pilares, e 10 prioridades, e propostas dirigidas aos Núcleos do Sporting espalhados por Portugal e pelo Mundo, de modernização e rejuvenescimento do Estádio de Alvalade, e de uma nova Estratégia de Comunicação. Pela positiva, sem ataques pessoais, sem campanhas sujas. Não tenho adversários no Sporting: apenas concorrentes o Sporting merece ter novos órgãos sociais legitimados, competentes, esforçados, e dedicados aos valores do Sporting.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo do futebol?

No Special Oliympics internacional, uma das maiores organizações desportivas mundiais, sou agora diretor em Portugal. Estou habituado a trabalhar em grandes organizações internacionais como em clubes mais pequenos como por exemplo no Portela onde também fui gestor do Futsal. Proponho uma Gestão Profissional para a SAD onde o presidente do Clube exerce todas as prerrogativas de acionista maioritário. Enquanto acionista maioritário, liderarei o Conselho de Administração, mas seria errado assumir diretamente a gestão executiva do Futebol. Essa é para profissionais como Lopo e Roberto Carlos.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

O primeiro pilar da candidatura da Lista E é o da Gestão Profissional na SAD: 1) a Direcção nomeia um Chairman para a SAD que é um profissional de topo com forte ligação ao Sporting e que zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube; 2) o Presidente do Clube lidera o Conselho de Administração da SAD: conduz o plano estratégico e representa o accionista maioritário; 3) o Presidente recruta para a SAD um CEO entre os melhores profissionais da indústria, com três objectivos claros: ganhar títulos, gerar lucros e globalizar o Sporting.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

Quero na SAD do Sporting líderes de topo focados em ganhar títulos, gerar receitas e afirmar um Clube global, competente na indústria do futebol. Baixar custos e crescer a partir do patamar de sustentabilidade. Paralelamente à racionalização dos custos chegam as parcerias estratégicas, que com investimento, permitem ao Sporting fazer mais e melhor, gastando menos. Este investimento potenciado pelos nossos parceiros permite aumentar a receita, as redes de contactos e investir onde o Sporting pode crescer mais, e mais depressa. Assim vamos uma plataforma internacional de negócios, com parceiros na China, Brasil e África. Isto sem perder o foco no investimento no scouting e na Academia, que tem perdido energia e competitividade. É preciso rever o percurso de afirmação dos jogadores e sua valorização. A identidade formadora do Sporting é o seu maior activo nos mercados internacionais.

Qual é o seu treinador?

O meu treinador é o José Peseiro.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

O meu director desportivo é o Roberto Carlos. Trará toda a sua vasta experiência internacional no futebol, o seu know-how da indústria, a sua rede de contactos, e o seu carisma e liderança, que se imporão naturalmente como uma alavanca da prestação desportiva eficaz: para ganhar não se pode ter medo de ganhar.

Quem será o CEO da SAD?

O meu CEO da SAD é o Paulo Lopo, actual Presidente da SAD do Leixões.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

Proponho parecerias estratégicas que trazem dinheiro para investir em jogadores, capacitadoras de novas receitas e com geografias de expansão. Esses nossos parceiros são brasileiros e chineses e serão apresentados esta quinta-feira.

Como é que o clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

Houve infelizmente a degradação da liderança anterior do Clube que conduziu a uma espiral infernal de instabilidade permanente e de acontecimentos funestos e de crescentes vicissitudes na composição dos anteriores órgãos sociais do Clube, com demissões e dissensões, que conduziram à total destruição do capital de confiança que os sócios mantinham no anterior Presidente e que culminaram na sua destituição: a primeira da nossa história. Esta crise por um lado fez despertar a vontade de participação dos sportinguistas em fazer erguer o Sporting, com reflexo nas várias candidaturas, mas por outro lado veio demonstrar os limites do presidencialismo como forma de governar o Sporting e comprovou a falta de remédios estatutários adequados para prevenir uma crise institucional desta gravidade. Por isso um dos 4 Pilares do nosso projecto é precisamente uma profunda Revisão dos Estatutos. Para que isto não volte a acontecer.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

Nenhum.

Qual o seu maior ídolo?

O Cristiano Ronaldo. Que vou fazer regressar ao Sporting para terminar a sua carreira.

Qual a sua primeira experiência de Sporting?

Eu nasci em Angola, e saí ainda bebé de Angola, com a minha família, para o Brasil. Regressei a Portugal no início dos anos 80. E aí, com pouco mais de 7 anos, apaixonei-me pelo Sporting, também pela mão do meu irmão Paulo. Juntos, festejámos o título de 1980. Íamos os dois a Alvalade ver a equipa treinada pelo Prof. Fernando Mendes e com aquele trio de ataque mítico constituído pelo Manoel, o Manuel Fernandes e o Jordão. Festejámos o título na última jornada em Alvalade, e foi uma festa que guardarei para sempre no meu coração. Eu era apenas um miúdo com 7 anos.